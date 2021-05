Rostocks Politiker unterstützen Forderung nach mehr Kita-Erzieher

Rostock-Stadtmitte

Eltern und Gewerkschaften in Rostock stoßen mit ihrer Forderung nach mehr Personal für die Kinderbetreuung auf breite politische Unterstützung. Der Kita-Stadtelternrat will in einer gemeinsamen Initiative mit den Gewerkschaften Verdi und GEW erreichen, dass sowohl in der Hansestadt als auch im Landkreis etwa zehn Prozent mehr Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden, damit die Kinder besser betreut werden können.

Dazu haben die Initiatoren auch ein Bürgerbegehren gestartet. Etwa ein Viertel der dafür benötigten 4000 Unterschriften sind nach Angaben des Elternrates in den ersten zwei Wochen seit dem Start schon zusammengekommen.

Unterschriftenlisten für das Bürgerbegehren Um das Bürgerbegehren für mehr Kita-Erzieherinnen und Erzieher in Rostock und dem Landkreis Rostock zu unterstützen, müssen Unterschriften gesammelt werden. Die Listen für die Stadt Rostock können hier heruntergeladen werden. Die Listen für den Landkreis Rostock sind hier zum Download verfügbar. Ausgefüllte Listen können im Briefkasten der Gewerkschaften GEW oder Verdi im Gewerkschaftshaus in Rostock, August-Bebel-Straße 89 abgegeben werden. Dort liegen auch leere Listen zur Abholung bereit.

Entscheidung statt Bürgerentscheid

Nun besteht aber Hoffnung, dass es gar nicht zu dem Bürgerentscheid, auf den das Bürgerbegehren hinausläuft, kommen könnte. Denn alle großen Fraktionen in der Bürgerschaft haben sich grundsätzlich hinter die Forderungen gestellt.

Aus der SPD heißt es: „Krippe und Kita sind für uns mehr als reine Betreuungseinrichtungen, sie sind zentrale Bestandteile des Bildungssystems. Die Erzieherinnen und Erzieher leisten jeden Tag einen wichtigen Beitrag auf dem Lebensweg tausender Jungen und Mädchen“, so der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Martin Warning. „Die erfolgreiche Ausbildungsoffensive des Landes bringt uns jetzt glücklicherweise in die Lage, dass wir den Personalschlüssel erhöhen können. Dadurch können wir das Bildungsangebot für unsere Kinder ausbauen und die Erzieher und Erzieherinnen entlasten.“

100 neue Fachkräfte

Der von der Initiative geforderte Betreuungsschlüssel von 1,36 würde bedeuten, dass alleine in Rostock etwa 100 neue Fachkräfte benötigt würden, so Warning. „Dies kann zum einen durch eine Aufstockung von Teilzeit- auf Vollzeitkräfte erfolgen. Zum anderen müssen wir dafür sorgen, dass wir die jungen Menschen, die wir bei uns ausbilden, anschließend auch übernehmen.“

Der Vorsitzende der CDU/UFR-Fraktion, Daniel Peters, der auch familienpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist, meint: „Unsere Kinder verdienen eine herausragende Betreuung in den Kindertagesstätten. Die vielen Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen leisten tolle Arbeit. Dennoch brauchen wir mehr Fachkräfte, um den Anspruch bestmöglicher Betreuung erfüllen zu können.“ Schon 2015 habe die CDU-Fraktion mit einer Anfrage versucht, eine Verbesserung zu diskutieren. „Seitdem ist nichts passiert, sodass der jetzige neuerliche Vorstoß zur richtigen Zeit kommt.“

Job würde attraktiver

Die Linksfraktionsvorsitzende, Eva-Maria Kröger, versicherte, dass auch ihre Partei die Initiative unterstütze: „Das entspricht zu 100 Prozent unserer Politik.“ Ein besserer Personalschlüssel verbessere nicht nur die Betreuung der Kinder, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Erzieher und Erzieherinnen und mache den Job so attraktiver.

Eigentlich hätte sich aber die Landesregierung um das Problem kümmern müssen, kritisiert Kröger. „Es ist ärgerlich, dass die Stadt das jetzt alleine schultern muss.“ Vor allem die Frage der Finanzierung müsse noch geklärt werden.

Antrag in der Bürgerschaft vor September

Uwe Flachsmeyer von den Grünen sagt dazu: „Es ist bedauerlich, dass Rostock bundesweit einen der letzten Plätze beim Betreuungsschlüssel einnimmt. Daher begrüßen wir die Initiative.“ Auch Flachsmeyer macht die Politik der Landesregierung für die Situation verantwortlich. „Unser Ziel ist jetzt, noch vor dem geplanten Bürgerentscheid im September zusammen mit den anderen Fraktionen in der Bürgerschaft einen Antrag für einen besseren Schlüssel zu verabschieden.“

Der Vorsitzende des Kita-Stadtelternrats, Bastian Schwennigcke, fühlt sich bestätigt: „Der politische Druck kommt an. Nachdem eine Verbesserung politisch über viele Jahre versprochen wurde, ist es nun höchste Zeit, dass den Ankündigungen Taten folgen!“

Von Axel Büssem