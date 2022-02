Schwaan

Am Sonntagmorgen wurden beschädigte Grabsteine auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Schwaan von der Polizei vorgefunden. Die Ermittlungen gegen die Vandalen laufen. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Das Rostocker Polizeipräsidium teilte mit, dass Beamte des Bützower Reviers am Sonntagmorgen die Beschädigungen auf dem Friedhof festgestellt haben und Spuren vor Ort sichern konnten. Von den insgesamt acht Grabsteinen auf dem Friedhof wurden zwei umgestoßen und einer zerstört. Den Angaben zufolge müssen die Grabsteine in der Nacht zu Sonntag beschädigt worden sein. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemachten haben oder Hinweise zur Sache geben können, sich zu melden. Wem in der Nacht zum 27. Februar in der Lindenbruchstraße etwas aufgefallen ist, möge sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock in der Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 49 16 16 16 melden. Alternativ werden Hinweise zur Straftat auch von jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Von cab