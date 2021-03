Linstow

Zu einem schweren Unfall ist es am Montag gegen 12.10 Uhr auf der A 19 zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Personen – ein Mann und ein Kind – schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer in Richtung Berlin unterwegs, als er ungebremst unter den Auflieger eines Lkw fuhr.

Laut Polizei bremste der Fahrer des Lkw, dennoch wurde das Auto etwa 400 Meter mitgeschleift. Der Frontbereich des Autos steckte bis zur B-Säule unter dem Auflieger. Durch sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen konnten beide Personen aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide kamen in ein Krankenhaus, der Junge war nicht ansprechbar.

Die A 19 ist im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde die Dekra angefordert.

Von OZ