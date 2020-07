Rostock/Güstrow

Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in zwei Fällen ist ein Mann aus Güstrow zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Die Kammer verhängte die Strafe zur Bewährung. Das Urteil fiel am Freitag vor dem Rostocker Landgericht. Es war ein Schnellprozess, denn erst am selben Morgen war die Anklage verlesen worden.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der heute 27 Jahre alte Mann im Juni 2019 mit einer damals Zwölfjährigen Sex hatte. Die beiden tauschten über Internet-Plattformen zunächst Nacktfotos aus, wenig später fand in Güstrow ein erstes Treffen statt. Beide verliebten sich ineinander, hieß es in der Urteilsbegründung. So kam es zum ersten Zungenkuss, wenig später zum Geschlechtsverkehr zwischen dem erwachsenen Mann und dem Kind.

Sex mit Kondom: „Sie wollte es auch“

Die Taten ereigneten sich in der Wohnung des Angeklagten, der damals noch bei seinem Vater lebte. Der Sex fand geschützt, also mit Kondom, und einvernehmlich statt. „Die Zwölfjährige wollte es auch“, stellte das Gericht fest.

Beide waren sich der Strafbarkeit ihrer Handlungen bewusst. Das belegen Chatprotokolle. „Wenn das rauskommt, gehe ich ins Gefängnis“, war dort unter anderem zu lesen. Aber auch das Kind war nicht abgeneigt, mit dem Angeklagten zu schlafen: „Ich wusste, dass es nicht gut geht. Aber man kann es ja mal probieren“, sagte die Zwölfjährige in ihrer damaligen Videovernehmung bei der Polizei, die vor Gericht gezeigt wurde.

Die Kammer erkannte in dem sexuellen Missbrauch einen minderschweren Fall. Zugute wurde dem Mann gehalten, dass er sich umfassend geständig zeigte, der Geschlechtsverkehr einvernehmlich und der damals Zwölfjährigen eine zweite Vernehmung vor Gericht erspart geblieben war. „Der Angeklagte tat zudem nichts, was das Kind nicht wollte“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Gericht stellt fest: Mädchen machte reiferen Eindruck

Die Prozessbeteiligten stellten zudem fest, dass das Mädchen einen reiferen Eindruck als den einer Zwölfjährigen machte und den Angeklagten mit freizügigen Bildern zu verführen wusste. Auch das floss in die Urteilsfindung mit ein.

Dem arbeitslosen 27-Jährigen wurde ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Von einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, sah das Gericht ab. Stattdessen muss der Güstrower nun 300 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Da alle Beteiligten keine Rechtsmittel einlegten, ist das Urteil rechtskräftig.

Von Stefan Tretropp