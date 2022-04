Güstrow

Eine Bronzeplastik zu Ehren von Ernst Barlach (1870-1938) als Geschenk für die Stadt Güstrow: Diese Idee hatte Künstler Henning Spitzer vor fünf Jahren. Doch ausgerechnet in der Barlachstadt – seit 2006 trägt Güstrow den Namen offiziell – regte sich Widerstand. Auch Vertreter der Ernst-Barlach-Stiftung sprachen sich gegen die Schenkung aus. Nun ist klar: Die Barlach-Plastik wird aufgestellt. Für Künstler Henning Spitzer ein kräftezehrender Kampf.

Barlach-Foto als Anregung für Plastik

„Die Idee, mich künstlerisch mit Barlach auseinanderzusetzen, kam mir, als ich ein Foto des Bildhauers vor der Gertrudenkapelle von 1934 sah. Es zeigte Barlach mit Stock, Hut und Überhang. Das hat mich angeregt, erste plastische Entwürfe anzufertigen“, erinnert sich Spitzer. Zur Kunstnacht 2017 habe er einen davon gezeigt. „Ich wurde angesprochen und es kam schnell die Frage auf, warum es in der Innenstadt kein Barlach-Denkmal gibt“, erzählt Spitzer. Lediglich Schilder wiesen auf die Museen und den berühmten Bewohner der Stadt hin. „Aber in einer Barlachstadt wäre es für Touristen doch schön, wenn sie in die Stadt kommen und Barlach ganz plastisch auf dem Markt vorfinden“, sagt Spitzer.

Selbstportrait von Ernst Barlach Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Seit 2010 betreibt der in Greiz (Thüringen) geborene und in Rostock aufgewachsene Bildhauer sein Atelier in Güstrow. Um seine Idee umzusetzen, habe er mehr als fünf Jahre recherchiert. „Ich habe Bücher gelesen, mehr als 50 Fotos gesichtet, Zeitzeugen befragt und mit diversen Entwürfen experimentiert, um das Wesen Barlachs richtig zu erfassen“, so der 51-Jährige.

Zwei Entwürfe in Gips

Spitzer modellierte eine lebensgroße, 1,70 Meter hohe und eine überlebensgroße, 2,40 Meter hohe Figur in Gips, die er 2019 zur Kunstnacht im Güstrower Rathaus präsentierte. „Da habe ich gemerkt, wie viele Güstrower das interessiert.“ Im Sommer 2020 habe er der Stadt das Angebot gemacht, ihr die 2,40 Meter große Plastik als Bronzeguss zu schenken. „Für mich war das eine ideelle Sache, mit der ich kein Geld verdienen wollte, auch wenn ich als Bildhauer überleben muss“, betont Spitzer. Um die Kosten für den Bronzeguss von rund 24 000 Euro zu decken, habe der Rotary Club Güstrow eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Doch statt Freude löste Spitzers Idee in der Stadt heftige Diskussionen aus.

Zu den bekanntesten Werken von Ernst Barlach gehört „Der Schwebende“. Im Güstrower Dom hängt seit 1953 ein Nachguss des 1937 von den Nazis entfernten und später eingeschmolzenen Kunstwerks. Quelle: Hubert Link

Anfeindungen, Drohbriefe und „entartete Kunst“

„Es ging darum, ob die Stadt überhaupt ein Barlach-Denkmal im öffentlichen Raum möchte. Wer Kunst von Barlach sehen will, kann ins Museum gehen, hieß es unter anderem“, so Spitzer. „Hinzu kam die Frage, ob es für ein solches Denkmal nicht eine offizielle Ausschreibung geben müsse.“ Auch die Art der Darstellung habe für Streit gesorgt. „Ich wollte ihn würdevoll, aber dennoch als verletzlichen Menschen mit leicht nach unten geneigtem Kopf zeigen. Andere hätten ihn vielleicht lieber als stolzen Güstrower Bürger gesehen“, so Spitzer. Dabei habe es Barlach in der Stadt nicht leicht gehabt. „Seine Bronzeskulptur ,Der Schwebende’ wurde als entartete Kunst aus dem Güstrower Dom entfernt und eingeschmolzen. Er wurde angefeindet und hat Drohbriefe bekommen. Das alles wollte ich einbringen“, so Spitzer.

Stiftung sieht keine Notwendigkeit

Dass er wegen seiner Idee ebenfalls reichlich Kritik habe einstecken müssen, habe ihn überrascht, sagt er. „Als Künstler ist das nicht immer leicht, aber das muss man aushalten.“ Die Ernst-Barlach-Stiftung, in der auch die Erben Barlachs aktiv sind, habe sich explizit gegen die Plastik ausgesprochen. „Aktuell sehen der Vorstand und die Familie Barlach keine Notwendigkeit, in der Barlachstadt Güstrow ein Denkmal zu Ehren des international renommierten Künstlers Ernst Barlach zu errichten“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme mit Verweis auf die Museen.

Magdalena Schulz-Ohm, Gechäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung Quelle: Dietmar Lilienthal

„Wir haben uns vor allem an der Vorgehensweise gestört“, erklärt Geschäftsführerin Magdalena Schulz-Ohm dazu. „Für uns war es nicht nachvollziehbar, warum die Stadt ein zweites Ernst-Barlach-Denkmal aufstellen will.“ Seit 1996 stehe eine Barlach-Stele von Bildhauer Klaus Freytag auf dem Diestelberg. „Zudem hätten wir es wichtig gefunden, einen Wettbewerb auszuschreiben, damit alle Künstler die Chance haben, sich daran zu beteiligen“, so Ohm. Es habe weder ein demokratisches Verfahren noch eine fachkundige Jury gegeben, die eine künstlerische Auswahl habe treffen können.

„Kunst im Außenraum ist immer eine tolle Sache und schafft Identität“, sagt Claudia Kapellusch vom Künstlerbund MV, in dem auch Spitzer organisiert ist. Trotzdem sei es wichtig, dass Arbeiten, die im öffentlichen Raum stünden, ausgeschrieben, von einem fachkundigen Gremium ausgewählt und vergütet würden. „Sonst könnte schnell das Signal ausgesendet werden, dass Kunst nichts kostet“, sagt sie. „Trotzdem steht es natürlich jedem Künstler frei, eine Schenkung zu machen.“

„Der Vorschlag hat nicht nur für Freude gesorgt“

„Man muss nicht jedes Kunstwerk annehmen, aber es würde einer Barlachstadt guttun, Barlach auch an prominenter Stelle zu zeigen“, plädiert Stadtvertreter Sascha Zimmermann (FDP) für das Denkmal. Das Kunstwerk sei eine gelungene Hommage an Barlach, mit der man seinem Lebenswerk Respekt zolle. „Noch dazu von einem Künstler, der hier in der Stadt wirkt, so wie Barlach es auch getan hat. Damit schließt sich ein Kreis“, so Zimmermann.

Nach langen Diskussionen habe sich die Stadtvertretung im Dezember 2020 mit knapper Mehrheit dafür entschieden, die Schenkung anzunehmen. „Der Vorschlag hat in Güstrow nicht nur für Freude gesorgt. Aber die Stadtvertretung hat den Beschluss gefasst, und der wird nun umgesetzt“, sagt Bürgermeister Arne Schuldt. Ob er sich als Stadtoberhaupt über die neue Barlach-Plastik freue, dazu wolle er sich nicht äußern. „Wir akzeptieren die Entscheidung, für uns ist die Sache damit abgeschlossen“, betont auch Schulz-Ohm.

Leben und Werk Ernst Barlach wurde am 2. Januar 1870 in Wedel geboren. Er machte sich einen Namen als Bildhauer, Schriftsteller und Zeichner. Der Künstler ist besonders bekannt für seine Holzskulpturen und Bronzen. Im Güstrower Dom hängt sein wohl bekanntestes Werk, die Bronzeplastik „Der Schwebende“. Zudem hinterließ Barlach ein großes druckgrafisches, zeichnerisches und literarisches Werk. Seine künstlerische Handschrift, sowohl in der bildnerischen als auch in der literarischen Arbeit, ist zwischen Realismus und Expressionismus angesiedelt. Ernst Barlach starb am 24. Oktober 1938 in Rostock.

Barlach-Plastik soll 2023 aufgestellt werden

Die Idee, die Figur vor dem Rathaus auf dem Markt aufzustellen, sei von den Stadtvertretern zwar abgelehnt worden. „Stattdessen soll sie künftig auf dem Franz-Parr-Platz im Kulturdreieck zwischen Stadtmuseum, Ernst-Barlach-Theater und der Galerie Wollhalle stehen“, sagt Spitzer. Dafür soll die Figurengruppe „Drei Grazien“ aus Sandstein umgesetzt werden. „Mit dem Standort kann ich gut leben. Wenn für die ,Drei Grazien’ ein guter Platz gefunden wird“, so Spitzer.

Auch mit der Plastik selbst gehe es voran. „Im Januar dieses Jahres haben wir unsere Spendensammlung gestartet. Inzwischen haben wir einen Großteil des Geldes zusammen, sodass wir den Guss auslösen konnten“, freut sich Spitzer. In den nächsten Wochen soll das Gipsmodell der Barlach-Figur aus seinem Atelier abgeholt und in die Bronzegießerei Lachmann nach Ziesendorf gebracht werden. „Sie wird in mehrere Teile zerlegt, gegossen und wieder zusammengesetzt“, so Spitzer. Dass es nun doch so schnell gehen würde, habe er nicht erwartet. Spätestens im Frühjahr 2023 könne das Barlach-Denkmal aufgestellt werden. „Ich glaube es aber erst, wenn es wirklich steht“, sagt der 51-Jährige.

Von Stefanie Büssing