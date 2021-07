Güstrow

Eine Strohpresse ist am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Sarmstorf bei Güstrow (Landkreis Rostock) in Brand geraten und abgebrannt. Der Polizei zufolge ist es bei Strohpressarbeiten zu dem Feuer gekommen. Dabei wurden 200 Ballen Stroh vernichtet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 60 000, Euro.

Von OZ