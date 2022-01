Bad Doberan/Hohenfelde

An der Landesstraße 12 in Bad Doberan kreischen am Sonntagvormittag die Kettensägen. Die Verbindung zwischen der Münsterstadt und Heiligendamm ist voll gesperrt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei zerkleinern Äste und Zweige, die kreuz und quer auf der Fahrbahn liegen. Denn Sturmtief „Nadia“ hatte vor allem in der Nacht von Samstag zu Sonntag ganze Arbeit geleistet. Etliche Bäume waren bei Böen von mehr als 100 km/h umgestürzt, Feuerwehren waren hier und an zahlreichen weiteren Brennpunkten im Dauereinsatz.

„Zum Glück waren keine Verletzten zu beklagen – es mussten vor allem umgestürzte Bäume und deren Folgen beseitigt werden.“ Michael Fengler, Sprecher Landkreis Rostock Quelle: MARGIT WILD

Insgesamt 448 Mal mussten die Wehren allein im Landkreis Rostock am Samstag und Sonntag ausrücken. Auch die Polizei hatte alle Hände voll zu tun – bis zum Morgen gingen in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock wegen der Wettersituation 189 Notrufe ein. „Es dürfte sich damit um eine der einsatzreichsten Sturmlagen der vergangenen Jahre handeln“, sagte Landkreissprecher Michael Fengler. „Trotz der zum Teil schweren Schäden an Gebäuden, Bäumen und blockierter Straßen waren jedoch keine Verletzten im Kreisgebiet zu beklagen.“

Besonders hart getroffen hatte es ein Wohnhaus in Hohenfelde bei Bad Doberan. Hier waren sechs Pappeln auf das Gebäude gestürzt, neben der Hohenfelder Wehr war auch das Technische Hilfswerk vor Ort.

Bewohner in Hohenfelde wurden nicht verletzt

Weil die Bewohner zum Zeitpunkt des Sturms nicht zu Hause waren, wurde auch in diesem Fall niemand verletzt. Die Helfer mussten zunächst Äste und Zweige von den Bäumen abschneiden, zerkleinern und anschließend das Grundstück beräumen. Ein Statiker prüfte das Haus auf seine Standsicherheit.

„Die Gefahr umstürzender Bäume oder herabfallender Äste ist noch nicht gebannt“, betonte Fengler. „Der vom starken Regen aufgeweichte Boden und der lang anhaltende Druck aus dem Sturm können den Halt weiterer Bäume gelockert haben. In den Kronen können sich abgerissene Äste verfangen haben, die sich erst nach und nach lösen und herabstürzen.“

In und rund um Bad Doberan sorgte „Nadia“ nicht nur an der Landesstraße 12 für umgestürzte Bäume. „In Vorder Bollhagen sind auf Höhe der Gärten zwei Bäume abgeknickt, auch in der Schwaaner Chaussee versperrte am Samstagabend ein kleiner Baum den Radweg und ragte auf die Fahrbahn“, sagte Bürgermeister Jochen Arenz. „In Heiligendamm haben wir den Kurwald gesperrt, weil hier trotz des Sturms immer noch Leute spazieren gehen – unglaublich.“

Promenaden waren vom Strandsand überweht

Dazu wurde unter anderem der Bauzaun an der Rewe-Baustelle komplett umgekippt, die Promenade in Heiligendamm stand unter Sand. Ein ähnlich verwehtes Szenario bot sich Spaziergängern auch auf der Strandpromenade im Ostseebad Kühlungsborn. Hier ließen es sich trotz Windstärke zwölf einige Wasserratten nicht nehmen, in der aufgewühlten, drei Grad kalten Ostsee zu baden.

„In Heiligendamm haben wir den Kurwald gesperrt, weil hier trotz des Sturms immer noch Leute spazieren gehen – unglaublich.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Bis zum Mittag hatte die Mecklenburgische Bäderbahn Molli ihren Betrieb zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan eingestellt. „Aufgrund des stürmischen Windes war es auf der gesamten Strecke wegen der Gefahr des Windbruches nicht möglich, den Zugverkehr aufzunehmen“, erklärte Geschäftsführer Michael Mißlitz. „Fahrgäste mussten auf die Buslinie 121 ausweichen, die aufgrund der gesperrten Dammchaussee auch in einer Umleitung verkehrte.“ Gesperrt wegen umgestürzter Bäume waren ebenso die Straßen von Neubukow in Richtung Zweedorf sowie von Schwaan in Richtung Göldenitz.

Von Lennart Plottke