Teterow: Mann bremst Autofahrerin bis zum Unfall aus – und flüchtet

Teterow

Die Polizei im Landkreis Rostock fahndet nach einem besonders rücksichtslosen Autofahrer. Der Mann soll eine Autofahrerin am Mittwoch in Teterow derart ausgebremst haben, dass es zu einem Auffahrunfall kam, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Nach ersten Ermittlungen habe der Fahrer hinter der 20-jährigen Autofahrerin an einer Ampel auf der Bundesstraße 104 schon „gedrängelt und gehupt“, weil sie nach seiner Auffassung zu langsam anfuhr.

Nach dem Abbiegen habe er den Wagen der 20-Jährigen im Überholverbot trotz Gegenverkehr überholt, sich vor deren Wagen gesetzt und bis zum Stillstand abgebremst. Das sei so abrupt passiert, dass die Frau auffuhr. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Fahrer sei ausgestiegen, habe die junge Frau beleidigt und beschimpft und sei in Fahrtrichtung Rostock auf der B 108 geflüchtet. Die Suche dauere an.

Am Auto der Frau entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Beleidigung.

Von dpa