Groß Viegeln

Schon wieder sind erschreckende Bilder von Schafskadavern in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht: Erst Ende Februar waren mehr als ein Dutzend verendete Schafe auf der Insel Werder nahe Neppermin auf der Insel Usedom gefunden worden. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Tierschutzorganisation Peta fast zeitgleich Strafanzeige gegen einen Schafhalter im Landkreis Rostock gestellt.

„Whistleblower haben dokumentiert, dass mindestens zwischen dem 9. und dem 17. Februar auf einem Acker zwischen Spotendorf und Polchow eine Schafherde augenscheinlich unzureichend versorgt war“, sagt Lisa Kainz, die als Agrarwissenschaftlerin für Peta arbeitet. Fotos und Videoaufnahmen würden belegen, dass täglich Tiere starben.

Durchfall, keine Kraft und am Boden festgefroren

Mehrere Schafe hätten Durchfall gehabt, konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrichten und seien bei strengem Frost am Boden festgefroren. Durch die Aufnahme einer Ohrmarke sei die Herde eindeutig dem Gut Reez zuzuordnen, das zur Grieger-Gruppe gehört. Die äußert sich nicht zu den Vorwürfen, aber es gibt eine Vorgeschichte.

Wolfgang Grieger besitzt eine der größten Schafherden in MV. Wie viele Tiere es genau sind, dazu hält er sich bedeckt. Für die Öffentlichkeit sei das „nicht von Belang“, meint der Inhaber der Schäferei Wolfgang CF Grieger Dummerstorf. Insider gehen davon aus, dass es etwa 3000 sein dürften. Für Grieger sind solche Zahlen unwesentlich. Wichtig sei, dass es den Tieren gut gehe, betonte der 45-Jährige erst kürzlich gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Ich halte meine Tiere artgerecht – das ganze Jahr auf der Weide.“

Bilder waren Schock für die Branche

Was manchmal für Irritationen sorgt: Wolfgang Grieger trägt denselben Vornamen wie sein Vater, mit dem zusammen er laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform auch Gesellschafter eines Landwirtschaftsbetriebes in Reez/Dummerstorf ist. Grieger-Senior war bis zu seinem Ruhestand in Rostock-Bentwisch für Ecovis Grieger Mallison, einen renommierten Zusammenschluss von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, tätig.

Deshalb war es ein Schock für die Branche, als der Name Grieger im Frühjahr 2020 mit folgenden Bildern in Verbindung gebracht wurde: Berge toter Schafe, die nicht ordnungsgemäß entsorgt wurden. Tiere, die blutüberströmt auf der Weide lagen, verhungert, ertrunken oder im Morast eingesunken waren.

Die Tierschutzorganisation Peta hat Strafanzeige gegen einen Schafhalter im Landkreis Rostock gestellt. Quelle: Peta

Ermittlungen sind bis heute nicht abgeschlossen

Bei Jürgenshagen und Dummerstorf hatten damals Bürger solch gravierende Verstöße gegen den Tierschutz beobachtet und dem Veterinäramt des Landkreises gemeldet. Die Tierrechtsorganisation Peta erstattete daraufhin bei der Rostocker Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Wolfgang Grieger junior.

Bis heute sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen, wie Oberstaatsanwalt Harald Nowak mitteilt. Im Gegenteil – es kamen neue Vorwürfe hinzu, dieses Mal aus der Nähe von Tessin. OZ-Recherchen ergaben, dass die Herde – zumindest im Winter – als Wanderschäferei über Äcker und Wiesen zieht, die andere Agrarbetriebe dafür zur Verfügung stellen.

2021: Peta stellt erneut Strafanzeige

Am 24. Februar 2021 hat Peta nun erneut Strafanzeige gestellt. Auf OZ-Anfrage will sich Grieger jun. weder zu den alten noch zu den aktuellen Beschuldigungen äußern. Er werde die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten, sagte der Schafhalter. Seine Funktion als Vorstandsmitglied des Landes-Schafzuchtverbandes hatte er unmittelbar nach der ersten Anzeige 2020 ruhen lassen, bei der Wahl einige Monate später verzichtete er auf eine erneute Kandidatur.

In der Dummerstorfer Gemeindevertretung ist Grieger weiter aktiv. Auch sonst sagt er seine Meinung, „wenn es darauf ankommt“, wie er meint. Wie 2017 und 2019 bei den CDU-Landesparteitagen, wo er so heftig gegen Kanzlerin Angela Merkel wetterte, dass er damit bundesweit Schlagzeilen machte.

Grieger über Peta: „Extremistische Leute“

Auch gegen die Tierschützer von Peta teilt er aus: Das seien „extremistische Leute, die jede Art von Tierhaltung verbieten wollen“, empört sich Grieger. Die würden eine Kampagne gegen ihn führen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Pressestelle des Landratsamtes bestätigt indessen, dass die Vorgänge im Betrieb von Herrn G. „eine unendliche Geschichte“ seien. Bereits im April 2020 wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 2500 Euro verhängt, unter anderem wegen Mängeln bei der Herdenkontrolle, bei der Führung des Bestandsbuchs und im Umgang mit toten Tieren. Wegen nicht ordnungsgemäß zur Entsorgung angemeldeter Kadaver wurde außerdem im März 2021 ein Bußgeldbescheid von 278,50 Euro erlassen.

Mängel „vereinbart und umgesetzt“

Wie Landkreis-Pressesprecher Michael Fengler betont, sind die Amtstierärzte den neuen Anzeigen aus dem Februar 2021 „unverzüglich nachgegangen“. Dabei sei mit dem Tierhalter die Beseitigung der Mängel „vereinbart und umgesetzt“ worden. Aktuell sieht die Herde besser aus. Falls es noch kränkliche und schwache Tiere gibt, wurden sie vermutlich anderswo in Obhut genommen.

Die Rostocker Staatsanwaltschaft ermittelt nun, „wie viele Tiere im angezeigten Zeitraum 2021 verendet sind und welche Umstände zu ihrem Tod führten“, sagt Oberstaatsanwalt Nowak. Außerdem werde geprüft, ob beide Verfahren zusammengeführt werden. Nowak: „Wenn ein Beschuldigter weiß, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren läuft, und sich trotzdem nichts ändert, ist der zweite Vorwurf möglicherweise anders zu bewerten.“

Von Elke Ehlers