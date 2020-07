Unbekannte beschmieren Zug mit Graffiti: Polizei sucht Hinweise

Güstrow

Unbekannte Täter haben vermutlich am vergangenen Wochenende einen Zug auf dem Bahnhof Güstrow beschmiert. Der Polizei zufolge handelt es sich um einen etwa 50 Quadratmeter großen Schriftzug in den Farben blau und schwarz. Die Tat wurde Dienstagnacht festgestellt. Die Deutsche Bahn AG hat die Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

Die Polizei sucht in diesem Fall nach Zeugen zur Tat. Wer hat auffällige Personen in der Zeit vom Freitag bis zum Sonntag am Bahnhof Güstrow oder in unmittelbarer Nähe beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Von OZ