Linstow

Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der mit 13 Tonnen Sammelgut beladene Lkw war am Samstagabend zwischen Linstow und Krakow am See ( Landkreis Rostock) unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach Angaben der Polizei kam der Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der 21 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 41.000 Euro. Die Fahrbahn wird zur Bergung des Lastwagens voll gesperrt.

Von RND/aab