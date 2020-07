Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagabend auf der A19 im Landkreis Rostock vier Menschen verletzt worden. Eine Frau erkannte offenbar eine Gefahrensituation zu spät und krachte mit ihrem Wagen auf ein anderes Auto.

