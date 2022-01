Laage

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 108 in Laage bei Rostock gekommen. Ein Tesla-E-Auto kollidierte nach einem Vorfahrtsfehler mit zwei anderen Pkw, zwei Verletzte waren zu beklagen. Es entstand hoher Sachschaden.

Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben gegen 7.45 Uhr auf der Ortsumgehung. Nach Erkenntnissen der Ermittler war der Tesla-Fahrer in Richtung Teterow unterwegs und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei beachtete er allerdings nicht den entgegenkommenden Verkehr. Die Fahrerin eines VW-Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – ihr Fahrzeug stieß mit voller Wucht in den Tesla.

Zur Galerie Durch einen Vorfahrtsfehler iste in Elektroauto der Marke Tesla am Freitag in Laage mit insgesamt zwei Fahrzeugen kollidiert. Zwei Menschen wurden verletzt.

Insgesamt drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Wagen umher. Dabei wurde ein an der Kreuzung wartender Opel getroffen und beschädigt.

Die Fahrerin im VW-Transporter und der Tesla-Fahrer verletzten sich bei der Kollision und mussten von Sanitätern behandelt werden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden des Unfalls bezifferte die Polizei auf rund 60 000 Euro.

Die B 108 blieb während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Von Stefan Tretropp