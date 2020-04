Unfallstatistik der Güstrower Polizei: Weniger Tote bei mehr Unfällen

Güstrow

Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow. Das geht aus dem aktuellen Statistikbericht hervor.

Im Jahr 2019 ereigneten sich 7987 Verkehrsunfälle, im Vorjahr waren es 446 weniger. „Es wird ersichtlich, dass der überwiegende Teil der Verkehrsunfälle dem Bagatellbereich zuzuordnen ist“, schreibt Polizeisprecherin Kristin Hartfil in dem Bericht. Im vergangenen Jahr kamen 698 Personen zu Schaden. Insgesamt waren es 938 Verletzte. 12 Menschen starben bei einem Verkehrsunfall.

Im Jahr 2019 verunglückten 210 Radfahrer, davon 14 Personen, die mit einem Pedelec unterwegs waren. Zwei Radfahrer sind an den Folgen des Unfalls verstorben. 36 Personen wurden schwer verletzt und 124 leicht. Sie erlitten meistens Kopfverletzungen, die mit einem Helm vermutlich nicht so schwer gewesen wären. Deshalb weist die Polizeiinspektion Güstrow darauf hin, einen geeigneten Helm zu tragen.

Ein Drittel waren Wildunfälle

Im Vergleich zum Jahr 2015 ereigneten sich mehr Verkehrsunfälle, bei denen jedoch weniger Menschen getötet wurden. Die Unfallzahlen nahmen um 20,6 Prozent zu, die Zahl der Toten sank um 40 Prozent. Zudem gab es mehr Schwerverletzte (plus 42,1 Prozent) und weniger Leichtverletzte (minus 7,5 Prozent).

Ursache für die meisten Unfälle waren Vorfahrtsfehler. Dadurch ereigneten sich 162 Unfälle. Die zweithäufigste Ursache ist zu schnelles Fahren. Durch unangepasste Geschwindigkeit kam es zu 155 Unfällen. Falsches Überholen und Alkohol am Steuer führten zu 58 beziehungsweise 57 Unfällen. Unerlaubt vom Unfallort entfernten sich die Beteiligten in 17 Prozent der Unfälle. Gut ein Drittel aller Unfälle waren 2019 Wildunfälle.

Verkehrskontrollen auch in diesem Jahr

„Eine wichtige Aufgabe zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen ist die Verkehrssicherheitsarbeit“, heißt es in der Unfallstatistik. Deshalb macht die Polizei regelmäßig zielgerichtete Kontrollen mit monatlich unterschiedlichen Themen. Diese werden auch im Jahr 2020 fortgeführt.

Schwerpunkt sind Geschwindigkeitskontrollen per Lasermessgerät. 9873 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs und wurden von der Polizei angehalten. Nicht angeschnallt waren 2672 Autoinsassen, das Telefon am Ohr hatten während der Fahrt 1880 Fahrzeugführer. 374 Fahrer standen bei der Kontrolle unter Alkoholeinfluss, 135 unter dem Einfluss anderer Drogen. Bei Rot über die Ampel fuhren 595 Autos. Verstöße gegen die Regelungen zum Überholen haben die Beamten in 517 Fällen geahndet.

Von Cora Meyer