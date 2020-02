Ursache unklar: Gartenlaube brennt in Teterow nieder

Güstrow

Eine Gartenlaube an der Bornmühle in Teterow ( Landkreis Rostock) stand am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr in Flammen gestanden. Wie die Polizei berichtete, konnte die Teterower Feuerwehr den Brand löschen.

Ein vollständiges Niederbrennen konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Auf andere Gartengrundstücke ist das Feuer nicht übergegriffen. Der Gesamtschaden wird auf circa 20 000 Euro geschätzt. Die Ursache ist noch unklar. Die Brandursachenermittlung hat den Fall übernommen.

Von OZ