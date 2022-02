Güstrow

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 104 in Höhe der A 19-Anschlussstelle Güstrow (Landkreis Rostock) sind am Donnerstagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Güstrow wollte der Fahrer eines VW Crafter nach links auf die Autobahn auffahren und stieß dabei mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen. Dabei erlitten zwei der vier am Unfall beteiligten Personen leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste B 104 zeitweise voll gesperrt werden.

Von OZ