Toni Zeus (35) alias DJ T.Noize aus Wismar wollte es in der RTL-Show „Ninja Warriors“ beim Parcours allen zeigen. Für Eindruck sorgten dann allerdings eher die Muskelpakete des Feuerwehrmannes – und seine Musik. Anne-Sophie Kieseler aus Lichtenhagen-Dorf bei Rostock hingegen versuchte ihr Glück bei „The Voice of Germany“.

„Voice of Germany“ und „Ninja Warriors“: So mies lief es für die Teilnehmer aus MV

