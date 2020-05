Von Fahrbahn abgekommen: 22-jähriger Autofahrer überschlägt sich in Güstrow

Güstrow

Ein 22-Jähriger hat sich am Freitagmorgen 6 Uhr in der Schweriner Chaussee in Güstrow mit dem Auto überschlagen. Der Polizei zufolge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Mann wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 11 000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs war die Straße zwei Stunden halbseitig gesperrt.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ