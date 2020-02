Güstrow

Ein möglicher Fall von Vetternwirtschaft beschäftigt Aufsichtsbehörden im Landkreis Rostock: Der Regionale Planungsverband hat gerade neue Windvorranggebiete beschlossen, darunter eines direkt an der Autobahn 20 bei Jürgenshagen, Ortsteil Wokrent. Die Sitzung leitete Landrat Sebastian Constien ( SPD).

Dabei war er selbst möglicherweise befangen: Ein Profiteur des üblichen Windkraft-Geldes für neue Anlagen könnte sein eigener Vater sein, Michael Constien, früherer Vize-Präsident des Bauernverbandes MV. Denn diesem gehören laut Grundbuch Flächen im neuen Windkraft-Gebiet.

Windkraft-Kritikerin: „Eine Unverschämtheit“

Emotional geht es in MV gerade zur Ausweisung neuer Windkraft-Flächen her. Das galt auch für die Sitzung des Planungsverbandes Rostock Mitte Dezember. So stand die Frage im Raum, ob Flächenbesitzer im Falle von Windkraft-Anlagenbau verpflichtet werden sollen, Grund und Boden an die Öffentlichkeit zu übertragen, damit alle etwas von den Einnahmen haben.

Dabei ging unter, dass womöglich ein Verstoß gegen die Kommunalverfassung vorlag. Denn laut Paragraf 24 gilt bei kommunalen Beschlüssen ein Mitwirkungsverbot, wenn jemand selbst, enge Verwandte oder Lebenspartner unmittelbaren Nutzen von Entscheidungen haben.

Das ist bei Landrat Constien und den Flächen seines Vaters offensichtlich der Fall. Zeugen berichten: Constien habe mit abgestimmt. Das Sitzungsprotokoll widerspricht dem nicht. „Das ist eine Unverschämtheit“, reagiert Astrid Wagener vom Aktionsbündnis „Freier Horizont“, die sich auf der Sitzung gegen mehr Windkraftgebiete aussprach. Hätte sie dies gewusst, hätte sie es auch thematisiert.

Ministerium: Möglicher Verstoß gegen die Kommunalverfassung

„Der Landrat hätte seine Befangenheit anzeigen müssen“, sagt Jeannine Rösler, Kommunal-Expertin der Linken im Landtag. So wie es auf derselben Sitzung übrigens ein CDU-Bürgermeister tat, als über neue Windkraft-Gebiete abgestimmt wurde. Rösler hält den Beschluss der Verbandsversammlung wegen Constiens Handeln für „unwirksam“.

Constiens Vater ist laut aktuellem Grundbuch-Eintrag beim Amtsgericht Güstrow Besitzer von Flächen entlang der A 20, die Schnittmengen mit dem neuen Windgebiet 118 haben. Beim Planungsverband zeigt man sich über diese Information überrascht. Eine Auskunft sei schwer, „da wir über aktuelle und vollständige Informationen aus dem Liegenschaftskataster nicht verfügen und die Windenergie-Vorranggebiete ungeachtet der Eigentumsverhältnisse festlegen“, erklärt Mitarbeiter Matthias Plehn.

Konsequenzen? Eine Antwort gab es vom Planungsverband bisher nicht. Das Energieministerium bestätigt: Liege der Fall wie geschildert, hätte der Landrat nicht abstimmen dürfen.

Landrat Constien: Habe von Besitzverhältnissen nicht gewusst

Sebastian Constien erklärt: Ihm sei bis zum Tag der OZ-Anfrage nicht bekannt gewesen, dass sein Vater Grundeigentümer im Windeignungsgebiet ist. „Ich habe den von Ihnen geschilderten Sachverhalt umgehend beim Planungsverband angezeigt.“ Hätte er es gewusst, „hätte ich ein mögliches Mitwirkungsverbot vor der Sitzung angezeigt“, so Constien. Schon deshalb, „um das in einem langen Verfahren ausgehandelte und einvernehmliche Ergebnis in der Sache nicht zu gefährden“. Der Planungsverband müsse nun prüfen, welche rechtlichen Folgen es womöglich gibt.

Ganz so einvernehmlich war der Beschluss zu den Windkraftflächen dann doch nicht. Constiens Stellvertreter, Vize-Landrat Stephan Meyer ( CDU), hat laut Protokoll noch kurz vor der Abstimmung die Herausnahme genau der betreffenden Fläche 118 beantragt. Begründung: die „Häufung von Windparks“ in der Region an der A 20 und der Widerspruch von rund 200 Bürgern.

Der Beschluss wurde mit Mehrheit dennoch gefasst – unter Constiens Leitung. Ein Grund: Der Planungsverband warnte davor, dass andernfalls die gesamte Windkraft-Planung erneut öffentlich ausgelegt werden müsste.

Vater will nicht mehr Besitzer sein, steht aber im Grundbuch

Michael Constien, der Vater des Landrats, erklärt: „Die Flächen gehören mir nicht mehr.“ Sie seien im Zuge eines Bodenordnungsverfahrens an die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft, also den Bund übertragen worden. Im Grundbuch, Stand 30. Januar 2020, wird allerdings Constien senior als Eigentümer geführt.

Von Frank Pubantz