Güstrow

In Flammen stand ein Sperrmüllhaufen am Donnerstag gegen 23.45 Uhr im Hinterhof eines Gebäudes in Güstrow. Wie die Polizei mitteilte, war der Sperrmüll direkt hinter dem Haus. Die Beamten und Anwohner versuchten ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Erst die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. So konnten die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergreifen. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Ein Auto, zwei Fahrräder und eine Fensterscheibe wurden beschädigt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 038 43 / 26 60 zu melden.

RND