Wegen Politiker mit Stasi-Vergangenheit: Engagierter Lehrer aus MV tritt zurück

Rostock/Schwerin

Tom Fischer tritt zurück. Mit „Tätern“, wie er sagt, könne er nicht über die Gestaltung von Politik in MV verhandeln. Er meint Torsten Koplin, der als Landeschef der Linken die Geschicke der neuen rot-roten Landesregierung mitlenkt. Koplin war in der DDR Spitzel der Staatssicherheit. Daher legt Fischer, der Vorsitzende des Vereins Sonderpädagogik MV, sein Amt nieder. Denn seine Familie sei selbst von Stasi-Machenschaften schwer betroffen gewesen.

Bruder im Stasi-Visier: „Alles kommt wieder hoch“

„Alles kommt wieder hoch“, sagt Tom Fischer und blickt ernst. Er sei aufgewühlt, wütend, verzweifelt. Und doch scheint er ein Kämpfer zu sein, ein Idealist. Wie könnte er sonst einen solchen Beruf ausüben?

Der 47-Jährige ist Lehrer für Sonderpädagogik an der Inselseeschule in Güstrow (Kreis Rostock). Einer, der sich um Kinder kümmert, die speziellen Förderbedarf haben, nicht selten aus sozial schwierigen Verhältnissen stammen. Um Kinder, die übermüdet zur Schule kommen, weil zu Hause die Nacht über Lärm war. Einer, der anderen Halt gibt. Im Verband für Sonderpädagogik setze er sich für die Belange von Schulen und Schülern ein. Oft auch in Gesprächen mit Politikern.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun hat Tom Fischer selbst Halt nötig. Auslöser war eine Autofahrt im Herbst. Im Radio hörte er einen Bericht über die frühere Spitzel-Tätigkeit Koplins. Mit der Bildung der Landesregierung aus SPD und Linken kam die Geschichte von „IM Martin“ wieder hoch. Koplin, heute 59, hatte laut Stasiakte als junger Mann 1987 und 1988 andere Menschen für die Stasi ausspioniert, bekam sogar Geld. Bereits 1998 wurde dies bekannt, als Koplin erstmals in den Landtag einzog. Er hat sich seither wiederholt entschuldigt. Und die Bitte formuliert: Man möge ihn doch auch anhand seines späteren Handelns in 30 Jahren „für unser demokratisches Gemeinwesen“ beurteilen.

„Frühere Täter sind jetzt für Politik zuständig“

So einfach sei das nicht, sagt Tom Fischer. Er habe lange nachgedacht, nun stehe sein Rücktritt fest. Er erzählt von seinem Bruder, der zwischen 1983 und 1988 massiv unter der Stasi gelitten habe. Alles sei nach dem 18. Geburtstag und der Erwachsenen-Taufe seines Bruders losgegangen. Die Stasi sei gekommen „und hat mehrere junge Leute mitgenommen“.

Später habe sein Bruder immer wieder Schikanen ertragen müssen: Berufsverbot, Beobachtung der Wohnung, 1988 dann Zwangsausreise aus der DDR. „Er musste sich entscheiden, ob er innerhalb von 24 Stunden rausgeht oder in den Knast“, so Fischer. „Es war eine sehr schwere Zeit für die Familie. Das Trauma ist bis heute da.“

Vor diesem Hintergrund sei seine heutige Entscheidung zu bewerten. Er könne nicht für einen Verband, für die Interessen von Lehrern, Kindern und Schulen Verhandlungen führen, wenn jemand wie Torsten Koplin maßgeblich Politik in MV mitbestimmt. Er fürchte, bei Gesprächen die Kontrolle zu verlieren. Das könnte seinem Verband, der Sache schaden. Tom Fischer hält kurz inne. „Ein Geschichtslehrer muss Schülern erklären, dass frühere Täter jetzt für die Politik des Landes zuständig sind“, sagt er. „Das ist unfassbar.“ Seine Augen blicken traurig.

Koplin reagiert mit einem Angebot

Natürlich dürfe man nicht verallgemeinern, schiebt Fischer nach. Aber er verstehe nicht, warum die Linke kein anderes Personal an die Spitze stellt. Dann ein Bekenntnis: Er selbst sehe sich politisch links. „Ich bin eine rote Socke“, sagt Fischer und lacht. Im Sinne einer Grundeinstellung für eine gerechtere Gesellschaft.

Tom Fischer, der in der Nähe Rostocks lebt, hat die OZ kontaktiert, um das alles loszuwerden. „Es ist mir ein Bedürfnis, dies zu artikulieren. Auch wenn es vermutlich nichts ändern wird.“ Nun tritt er zurück – und nicht jene, die es aus seiner Sicht tun sollten.

Torsten Koplin, der auch Geschäftsführer der Linken-Landtagsfraktion ist, reagiert: „Ich bedauere zutiefst, was Herrn Fischers Bruder widerfahren ist.“ Den Rücktritt unter Bezug auf seine Person könne er jedoch nur teilweise nachvollziehen, schon weil viel Zeit vergangen sei. Er habe sich mehrfach für seine IM-Tätigkeit entschuldigt. Koplin bietet Tom Fischer ein persönliches Gespräch an. Der nimmt an.

Von Frank Pubantz