Weltraum-Flughafen Laage: So sollen die Raketen von MV ins All starten

Der Flughafen Rostock-Laage könnte schon in wenigen Jahren Europas neues Tor zum Weltall werden: Was bisher nur eine fixe Idee war, macht auch nach Auffassung von Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig Sinn.

In einer Studie attestieren die Fachleute dem Regionalflugplatz in MV großes Potenzial für neue Geschäfte in der Raumfahrt. Allerdings: In Laage sollen keine Raketen ins All geschossen werden. Stattdessen könnte Laage Basis für „fliegende Startrampen“ werden. Und das bereits in zwei, drei Jahren.

Neues Geschäft für Krisen-Airport?

Seit Jahren ist der größte Flughafen des Landes im Krisen-Modus: Erst machten gleich mehrere Airlines, die von Laage aus abhoben, pleite. Dann kam die Corona-Krise. Seit gut zwei Jahren arbeitet Airport-Geschäftsführerin Dörte Hausmann nun an Plänen, Laage zu einem Forschungs- und Raumfahrt-Flughafen zu machen.

Offenbar mit Erfolg: „Die Nachfrage nach Startkapazitäten ins Weltall steigt rasant“, sagt Sven Kaltenhäuser, Raumfahrt-Experte beim DLR. Vor allem private Unternehmen würden ins All drängen – und händeringend Startplätze für Satelliten und kleine Raumfahrzeuge suchen. „Es gibt da lange Wartelisten.“ Er spricht von „enormen Marktchancen“ für Rostock-Laage in diesem Geschäft. Hausmann sagt: „Ein großer Teil der Technik in der Raumfahrt ist made in Germany.“ Gestartet aber wird bisher woanders – in Russland, den USA, in Französisch-Guyana.

So soll es funktionieren

Verkehrsstaatssekretärin Ina-Maria Ulbrich (SPD) versichert jedoch: „Laage wird kein Cape Canaveral.“ Startrampen für Raketen wird es nicht geben. Auch das DLR setzt auf „horizontale Starts“. Die Idee: Firmen, wie das US-Unternehmen Virgin Orbit, wollen Trägerflugzeuge von Flughäfen starten lassen. An den Tragflächen oder unter dem Rumpf des Fliegers – zum Beispiel einer Boeing 747 „Jumbojet“ – hängt die eigentliche Rakete mit den Satelliten an Bord. „In zehn Kilometern Höhe wird die Rakete ausgeklinkt, dann startet sie erst ins All“, erklärt Kaltenhäuser.

So könnte das Trägerflugzeug aussehen, das von Rostock aus mit einer Rakete unter der Tragfläche oder dem Rumpf startet. Quelle: Andreas Meyer

Rostock-Laage sei dafür ideal: Die Region ist dünn besiedelt, die Start- und Landebahn in Laage ist mit fast 3300 Metern lang genug auch für große und schwere Flugzeuge und der Luftraum über der Ostsee ist längst nicht so voll wie über Süddeutschland. Außerdem: Laage hat wegen des Fliegerhorstes der Luftwaffe bereits die Freigabe für „Experimentalflüge“. Kaltenhäuser: „Aus unserer Sicht könnten die ersten Raumflüge ab MV 2023 starten.“

Auch bemannte Flüge ins All?

Auch als Landeplatz für bemannte Raumflugzeuge, den US-amerikanischen „Dream Chaser“ etwa, der ab 2022 die Raumstation ISS anfliegen soll, komme MV infrage. In der Studie heißt es, dass dafür nur das Fahrwerk des Raumgleiters – das Mini-Spaceshuttle – angepasst werden müsste. Alle anderen Voraussetzungen seien in Laage ebenfalls bereits gegeben.

Das Land sagt bereits Unterstützung für die Pläne des Airports im Weltraum-Geschäft zu. Davon könnte auch die gesamte Forschungs- und Hightech-Industrie im Land profitieren, Laage könnte zu DEM Standort für Raumfahrttechnik in Deutschland werden.

Sven Kaltenhäuser, Leiter der Studie am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Quelle: Andreas Meyer.

Gesellschafter sind noch skeptisch

Die Eigentümer des Flughafens – zu denen das Land nicht gehört – reagieren nicht ganz so euphorisch: „Die Ergebnisse der Studie stärken die Entwicklung des Flughafens und den Technologiestandort“, sagt Stephan Meyer, Vize-Landrat des Landkreises Rostock. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen – die Hansestadt ist Mehreigner des Airports – reagiert noch kühler: „Uns waren die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie nicht bekannt.“

Von Andreas Meyer