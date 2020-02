„Wer macht so etwas?“: Unbekannter schießt Katze bei Rostock ins Auge

Rostock

Still und teilnahmslos liegt Holly auf der Couch von Julia und Steffen Schabert. Der Blick der jungen Katze schweift nach draußen in die Ferne, während die Sonne an diesem Vormittag durch das Fenster auf sie scheint. Die zierliche Holly kann nur noch eingeschränkt sehen, denn ihr rechtes Auge ist zugenäht.

Vor kurzem hat ein Unbekannter in Reez bei Kavelstorf (Kreis Rostock) der jungen Katze das Auge mit einem Gewehr ausgeschossen. Die Besitzer Julia und Steffen Schabert sind geschockt. „Ich hatte viele Tränen in den Augen, war richtig fertig. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet“, sagt die 31-Jährige.

Zur Galerie Vor kurzem hat ein Unbekannter in Reez bei Kavelstorf (Kreis Rostock) einen jungen Katze das Auge mit einem Gewehr ausgeschossen. Besitzer Steffen Schabert ist geschockt.

Julia Schabert kann sich an diesen Morgen noch genau erinnern, als sie das laute Miauen um 4 Uhr nachts weckte. „Der Vorfall muss zwischen Mittwochnachmittag 16.30 Uhr und Donnerstag 4 Uhr passiert sein“, sagt die 31-Jährige. Erst habe sie nichts Ungewöhnliches entdecken können, wunderte sich aber, warum Holly plötzlich so „verstört“ war.

Projektil im Körper: 4,5 mal 4,5 Millimeter groß

Beim genaueren Hinsehen entdeckte die 31-Jährige ein blutendes und geschwollenes Auge: „Mein erster Gedanke war, dass sie sich draußen gekabbelt hat – ich hatte ein unruhiges Gefühl.“ Klarheit brachte ein Besuch in der Tierklinik Rostock. Auf den Röntgenaufnahmen war eindeutig ein Projektil zu erkennen – 4,5 mal 4,5 Millimeter groß.

„Nur durch großes Glück hat es das Gehirn um Haaresbreite verpasst“, schildert Julia Schabert erleichtert. „Derjenige muss aus der Nähe von oben direkt in das Auge geschossen haben“, vermutet die Reezerin. Weitere Einschusslöcher gibt es nicht in Hollys Fell.

Rechtes Auge nicht mehr zu retten

In einer Operation entfernen die Tierärzte um Dr. Jens-Christian Rudnick schließlich das Projektil aus dem Schädel – Holly schlummert derweil unter Vollnarkose. Das rechte Auge ist nicht mehr zu retten. Die etwa ein Dreivierteljahr alte Katze muss jetzt einen Halskragen tragen, damit sie sich die Wunde nicht aufkratzt.

„Wir wollen diesen Vorfall nicht einfach so hinnehmen, zumal bei uns im Ort auch viele Kinder wohnen“, erklärt Steffen Schabert und ergänzt: „Man muss ja Angst haben“. Der 34-Jährige vermutet, dass das Projektil von einem „Diabolo Luftgewehr“ stammt.

Beide überlegen sich, aktiv zu werden, drucken kurzerhand zahlreiche Zettel und suchen Zeugen des Vorfalls. „Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen und dürfen die Zettel im Ort aushängen“, sagt der 34-Jährige. An mehreren Laternen und an Zäunen hängt jetzt die Bitte der jungen Familie, Hinweise zu der Tat an die Polizei zu melden.

„Wer tut unserer Katze so etwas an?“

Mit der Plakataktion soll nicht nur der Verantwortliche für diese grausame Tat gefunden werden – die beiden wollen den Unbekannten emotional aufrütteln und zeigen, dass derartige Misshandlungen nicht gehen, meint das junge Ehepaar.

Eine Frage treibt beide um: „Wer tut unserer Katze so etwas an?“ Holly gehört erst seit dem Neujahrstag zur Familie. „Sie ist uns zugelaufen und uns so lieb geworden, dass wir sie nicht ins Tierheim geben wollten“, sagt Steffen Schabert. Er vermutet, dass Hollys Anhänglichkeit ihr wohl zum Verhängnis geworden ist.

Der mutmaßliche Katzenhasser sorgt für Wut, Trauer und Angst im Dorf. Nachbarn warnen sich untereinander. Viele passen nun noch mehr auf, wo ihre Katzen unterwegs sind.

Mehr zum Thema:

Von Stefan Tretropp