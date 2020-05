„Werde deinen Kopf spalten“: Mann steht nach Axt-Angriff in Teterow vor Gericht

Rostock

Weil er einem vermeintlichen Nebenbuhler im Streit um seine Freundin mit einer Axt den Kopf spalten wollte, muss sich seit Montag ein Mann vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Der Armenier Seryozha H. wurde wegen versuchter Tötung angeklagt. Nur knapp konnte das Opfer ausweichen und überlebte.

Der Vorfall auf dem Teterower Marktplatz liegt laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft bereits fünfeinhalb Monate zurück: Der vermeintliche Nebenbuhler Tom S. soll am 7. Dezember 2019 zunächst die Freundin des Angeklagten angerufen haben. Einen Tag später nahm der 36-jährige Armenier per Whatsapp Kontakt zum späteren Opfer auf und wollte wissen, warum er seine Freundin ansprechen würde.

Anzeige

Beleidigende Nachrichten – und eine Drohung

Die Konversation zwischen beiden Männern wurde schnell beleidigend, so soll der Angeklagte über 30 Nachrichten mit verunglimpfendem Inhalt verschickt haben. In einer Sprachnachricht kündigte Seryozha H. den bevorstehenden Angriff mit folgenden Worten an: „Plötzlich werde ich deinen Kopf spalten auf der Straße!“

Weitere OZ+ Artikel

Immer wieder forderte der Angeklagte ein Treffen mit Tom S., um die Sache zu klären. Die Drohung soll das spätere Opfer nicht ernst genommen haben und dem Treffen ferngeblieben sein. Stattdessen ging er in die Wohnung seines Vaters, die sich am Marktplatz in Teterow befindet.

Als S. am 9. Dezember 2019 die Wohnung mit einem Hund verließ, kam es zur Attacke. „Beim Heraustreten aus der Tür schlug der Angeklagte mit der zuvor aus einem Abstellraum entwendeten Axt in Richtung des Kopfes von Tom S.“, heißt es in der Anklageschrift. Er habe die Absicht gehabt, seinem Opfer den Schädel zu spalten.

Wortgefecht zwischen Richter und Verteidiger

Geistesgegenwärtig konnte Tom S. ausweichen, sodass es nur zu einer Streifwunde am Kopf kam. Er soll dann den Angreifer zu Fall gebracht, ihn mit Tritten und Schlägen von weiteren Attacken abgehalten und ihm schließlich die Axt abgenommen haben. Die herbeigerufene Polizei nahm den Armenier fest, er befindet sich seit diesem Tag in Untersuchungshaft.

Ein Wortgefecht zwischen einem der Verteidiger des Angeklagten und dem Vorsitzenden Richter Peter Goebels gab es, weil dieser den Antrag, die Fußfesseln des 36-Jährigen zu entfernen, ablehnte. Es gebe Gründe, warum der Angeklagte auch während der Verhandlung gefesselt bleiben sollte, führte er fort. Der als sehr aggressiv geltende Armenier musste während seines Krankenhausaufenthaltes nach der Tat von Polizisten rund um die Uhr bewacht werden.

Der seit rund 20 Jahren in Deutschland lebende Seryozha H. machte zur Prozesseröffnung keine Angaben und schwieg. Der Prozess wird am Dienstag, dem 9. Juni, mit mehreren Zeugenvernehmungen fortgesetzt.

Mehr zum Thema:

Von Stefan Tretropp