Werkzeuge  und Simson aus Garagen bei Teterow gestohlen

Fünf Garagen wurden in der Zeit von Montag bis Mittwoch in Jördenstorf ( Landkreis Rostock) aufgebrochen. Der Polizei zufolge verschafften sich die Täter Zutritt, in dem sie die Vorhängeschlösser aufbrachen.

Gestohlen wurden eine Simson S51, drei Motorsensen sowie drei Kettensägen. Der Stehlschaden wird auf 3100 Euro geschätzt.

