Rostocks

Ob Theaterspiele, Bastelarbeiten oder Ausflüge in die Natur: In ganz Mecklenburg-Vorpommern können Kinder ihre Ferien genießen – trotz Corona. Welche Ausflüge Sie mit Ihren Liebsten antreten können und welche tollen Ferienprogramme im Land angeboten werden, erfahren Sie in unserem Überblick.

Ferienprogramm in Wismar und Schönberg

Auf die Kinder in Nordwestmecklenburg wartet ein buntes Programm: So lädt die Stadtjugendpflege in Schönberg zum Kerzenziehen. Außerdem steht Geocaching auf dem Programm: Treffpunkt für die moderne Schatzsuche ist die Palmberghalle.

Und trotz Corona können auch die Kinder in Wismar einiges erleben: Beispielsweise findet in der Stadtbibliothek ein viertelstündiges Bilderbuchkino für Kinder zwischen 3 bis 6 Jahren statt. Am 9. Februar öffnet außerdem das „Makerspace“ in der Kinderbibliothek: Dort kann man einen 3D-Drucker in Aktion sehen – kleine Objekte werden gedruckt und auf Wunsch weiter verschönert. Und wer sich lieber austoben möchte: Auch das Wonnemar ist wieder geöffnet.

Aktivitäten in und rund um Rostock

Ob Musik, Bücher oder Tiere – auch im Landkreis und in der Hansestadt Rostock können die Kinder viel erleben. So richtet die Karo AG einen Rap- und Songschreiber-Workshop im Jugendclub Kolping (SBZ Lichtenhagen) aus.

Auch der Wildpark Güstrow hat etwas Besonderes für die Ferien geplant: Der erste Samstag im Monat ist Oma-Opa-Tag. Dann können Großeltern mit ihren Enkeln auf Entdeckungstour gehen und die Kinder zahlen keinen Eintritt. Außerdem geht es am Samstag mit Experten ab 15 Uhr auf Tierschau.

Und auch wer sich lieber mit einem guten Buch zurückzieht, kommt auf seine Kosten: Am 7. Februar darf Rostocks Zentralbibliothek in der Kröpi unter 2G-Regeln wieder für Besucher öffnen. Kinder können sich hier mit neuen Lesestoff eindecken.

Was Familien auf Rügen erleben können

Auch die Insel Rügen versorgt die Kinder mit einem bunten Programm: Beispielsweise wird im Schnuppe Kinder-Figuren-Theater im Ostseebad Sellin das Stück „Lustig ist das Piratenleben“ aufgeführt.

Und auch in der Natur gibt es einiges zu erleben: Immer dienstags und donnerstags können Sie auf einer Wanderung den winterlichen Nationalpark Jasmund bewundern. Mitarbeiter vom Nationalpark-Zentrum Königsstuhl bringen Ihnen die atemberaubenden Lebensräume sowie die Tier- und Pflanzenwelt des kleinsten Nationalparks Deutschlands näher.

Das Programm für Kinder in Stralsund

Auch das Ozeaneum darf wieder seine Türen öffnen – die Ferien sind der perfekte Anlass, das Museum mit der ganzen Familie zu besuchen. Besonders neugierige Kinder können außerdem mit ihren Eltern auf Spurensuche am „Tatort Museum“ gehen: Mit ihrem Detektivpass machen sich die jungen Ermittler auf die Suche nach der wertvollen Schale einer gestohlenen Kegelschnecke.

Auch die Grüne Farm ist in den Ferien Treff- und Ausgangspunkt für viele Aktivitäten: Hier wird beispielsweise ein Outdoor-Backen angeboten. Und wer sich sportlich betätigen möchte, kann in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Katharinenberg bouldern gehen.

Winterferien auf Usedom

Aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen müssen die Spaßbäder in Zinnowitz und Heringsdorf geschlossen bleiben. Die Regel gilt jedoch nicht für die polnische Seite: Der Baltic-Wasserpark in Swinemünde ist geöffnet.

Und wie wäre es mit einem Kinobesuch? Im Programm steht unter anderem der Familienfilm „Clifford, der große rote Hund“. Und à propos Tiere: Auch der Wolgaster Tierpark ist ein schönes Ausflugsziel.

Aktivitäten in Greifswald

In Greifswald wird es besonders kreativ. So bieten die Kunstwerkstätten einen experimentellen Aquarellkurs an: Hier können die Kinder ein eigenes Faschingskostüm gestalten. Unter dem Motto „Wir machen Theater! – mit Hand und Fuß, mit Herz und Verstand!“ können Kinder außerdem einen Theaterkurs besuchen. Die Kleinen denken sich ihre Figuren selbst aus oder spielen eine Figur aus ihrer Lieblingsgeschichte nach.

Trotz verschärfter Corona-Maßnahmen bleibt außerdem die Boulder-Halle in Greifswald geöffnet.

Die OZ wünscht erholsame Ferien!

Von OZ