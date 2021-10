Bossow/Dobbertin

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 35 zwischen Bossow und Dobbertin bei Krakow am See (Landkreis Rostock) sind am Montagvormittag zwei Personen schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 72-Jähriger mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizeiinspektion Güstrow weiter mit.

Während der Fahrer den Wagen allein verlassen konnte, wurde die Beifahrerin im Auto eingeklemmt. Die 58-Jährige wurde von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Krakow am See und Charlottental aus dem Wagen geholt. Beide Insassen kamen nach der ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Dekra-Experten am Unfallort

Da der Unfallhergang unklar ist, kam mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft Rostock die Dekra vor Ort zum Einsatz. Für medizinische Versorgung, Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Kreisstraße an der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ