Zwei Unfälle in wenigen Stunden: Autos kommen nahe Güstrow von B 104 ab

Güstrow/ Teterow

Mit 2,5 Promille ist ein Fahrer am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr auf der Bundesstraße 104 in Richtung Güstrow mit seinem Auto in einen Straßengraben gefahren. Laut der Polizei blieb der 26-Jährige unverletzt.

Der Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto, woraufhin dieses sich drehte. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Ein Verletzter bei Unfall nahe Raden

Ein weiterer Fahrer kam in der Nacht zu Montag ebenfalls auf der B 104 rechts von der Straße ab. Das Auto des 19-Jährigen wurde in Raden ( Landkreis Rostock) aufs Feld geschleudert, überschlug sich mehrfach und landete auf dem Dach.

Der Fahrer wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Lesen Sie auch:

Von OZ