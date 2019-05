Stuttgart/Ribnitz-Damgarten

Der Stralsunder HV, der Ribnitzer HV und der Deutsche Handballbund ( DHB) trauern um ihren langjährigen Physiotherapeuten Klaus Bergmeier. Bergmeier, von allen nur „Hügel“ gerufen, ist am vergangenen Sonnabend im Alter von 78 Jahren an seinem Krebsleiden verstorben. „Der deutsche Handball ist in großer Trauer. Klaus „Hügel“ Bergmeier war über zwei Jahrzehnte lang ein fester Bestandteil der A-Nationalmannschaften und war fachlich, aber vor allem auch menschlich eine Bereicherung und sehr beliebt bei Spielern wie auch den sportlichen Leitungen“, wird Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, auf der Internetseite des Verbandes zitiert.

Auch in Ribnitz-Damgarten, wo Bergmeier bis Sommer 2016 noch als Physiotherapeut aktiv war, und in Stralsund wurde die Nachricht vom Ableben des allseits beliebten „besten Betreuers der Welt“ (o-Ton Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar) mit Bestürzung aufgenommen. Vorstand Stefan Stuht vom MV-Ligisten Ribnitzer HV sagte stellvertretend: „Unser Beileid und Mitgefühl gilt in den schwierigen Stunden seiner Lebensgefährtin und seiner Familie.“

Klaus Bergmeier war als Physiotherapeut insgesamt 25 Jahre (1976 bis 2001) für den Deutschen Handballbund tätig. Er betreute mehr als 700 Länderspiele, nahm an drei Olympischen Sommerspielen teil – 1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney – und war auch beim WM-Titel 1978 in Dänemark im Einsatz. Noch mit 76 Jahren war „Hügel“ beim Ribnitzer HV bei den Spielen vor Ort und kümmerte sich intensiv um die Spieler. Zuletzt hatte der gebürtige Vredener ( Nordrhein-Westfalen) in Ludwigsburg ( Baden-Württemberg) in der Nähe von Stuttgart gelebt.

Tommy Bastian