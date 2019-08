Nartum/Rostock

Hildegard Kempowski, die Witwe des bekannten Schriftstellers Walter Kempowski (1929-2007), ist am 12. August im Alter von 84 Jahren verstorben. Das teilte der Rostocker Kempowski-Verein am Mittwoch mit. „ Hildegard Kempowski hat die Arbeit des Vereins jahrelang unterstützt und begleitet“, so Katrin Möller-...