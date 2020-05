Hoffnung für Theater in MV: Kleinere Produktionen bald wieder möglich

Rostock/Stralsund/Schwerin

Werden die Theatersäle in Mecklenburg-Vorpommern bald wieder geöffnet? Nachdem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) Mitte April die Theater-Saison in MV für beendet erklärt hatte, könnten kleinere Theaterproduktionen nun vielleicht doch bald wieder stattfinden.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

In einem sechsseitigen Konzept für Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten sich die Kulturminister von Bund und Ländern jüngst für „eine planvolle Öffnung weiterer kultureller Einrichtungen und Aktivitäten“ ausgesprochen. Das Papier empfiehlt unter anderem eine „möglichst zügige Wiederaufnahme des Probenbetriebs für möglichst alle Sparten“ und zunächst kleinformatige Darbietungen „sowohl in geschlossenen Räumlichkeiten als auch im Freien“. Daneben werden Freiluftaufführungen oder Formate in kleinerer Besetzung sowie Mehrfachaufführungen kürzerer Programme empfohlen.

Weitere OZ+ Artikel

Begrenzung von Besucherzahlen durch leere Plätze

Zum Schutz künstlerischer Akteure sind nach dem Papier unterschiedliche Regelungen für Darsteller auf der Bühne, Orchestermusiker, Chorsänger, Tänzer oder Schauspieler notwendig. In Probenräumen oder Garderoben soll die zulässige Personenzahl beschränkt werden. Zur Begrenzung von Besucherzahlen sollen etwa in Theatern Sitzplätze und ganze Sitzreihen ausgelassen werden. Ticketing-Systeme könnten dabei den Mindestabstand sicherstellen. Zum Vermeiden von Warteschlangen wollen die Kulturminister Online-Tickets und Zeitfenster. Zudem sollen Kontaktdaten von Besuchern zur Nachverfolgung bei Erkrankungen gespeichert werden.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Während die großen staatlichen Theater in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erst mit Beginn der neuen Spielzeit im Herbst den Betrieb aufnehmen sollen, sind seit dem 11. Mai in NRW wieder kleinere Konzerte und Aufführungen unter freiem Himmel möglich. Vom 30. Mai an sollen dort Kinos, kleine Theater, Opern und Konzerthäuser unter Abstands- und Hygieneregeln wieder Vorstellungen geben können. Auch der niedersächsische Kulturminister Björn Thümler ( CDU) hofft nun auf erste Spielmöglichkeiten für die Theater ab Ende Mai. „Wir arbeiten derzeit mit allen Länderkollegen an einem bundeseinheitlichen Konzept zur Wiedereröffnung der Theater“, sagte er am Montag. „Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir am 25. Mai mit ersten Aufführungen unter freiem Himmel wieder starten könnten.“ Aus dem Schweriner Kultusministerium war am Dienstag dazu kein Statement zu bekommen.

„Schnell reagieren, um Sommerangebot anzubieten“

Martin Schneider, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, im Theater Anklam Quelle: Stefanie Büssing

Auch Martin Schneider, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, wäre froh, wenn er seine Spielstätten bald wieder öffnen könnte: „Sollte es so kommen, würden wir uns natürlich sehr freuen und schnell reagieren, um ein Sommerangebot für die Gäste auf die Beine zu stellen“, so Schneider. „Zudem wäre es ein starkes Signal für die Kultur und die Künstler, dass wir gebraucht werden.“ Da laut geltender Abstandsregelungen nur 38 Zuschauer das Gelbe Theater „Die Blechbüchse“ in Zinnowitz besuchen könnten, müsse man im Hinblick auf namhafte Gäste, wie Gregor Gysi oder Markus Maria Profitlich, über Alternativen, wie zum Beispiel die Vineta-Bühne, nachdenken, so Schneider. „Das prüfen wir gerade im Detail.“

Corona-Alternative zu Vineta-Festspielen

Auch für die „Vineta“-Festspiele entwickle man zurzeit eine Alternative. „Auf der neu gestalteten Bühne wird auf jeden Fall zur geplanten Premiere am 27. Juni etwas stattfinden“, so Schneider. „Möglicherweise eine Live-Aufzeichnung eines Podcasts zur Vineta-Geschichte, Musik aus dem neuen Stück oder einige Spielpassagen mit wenigen Vineta-Darstellern.“ Geplant seien zudem Puppenspiele, kleine Programme und Stücke in der Blechbüchse oder in anderen Spielstätten. Dazu müsse es verbindliche Abstandsregeln auf und hinter der Bühne sowie Vorgaben zur Registrierung der Gäste geben, so Schneider. Zudem sei unklar, wie sich der eingeschränkte Tourismus auf den Theaterbetrieb auswirke.

„Wir wollen natürlich spielen, sobald es wieder möglich ist“, sagt auch Ralph Reichel, Intendant des Rostocker Volkstheaters. Nach dem Beschluss der Landesregierung vom 16. April, den Spielbetrieb an allen großen Theatern Mecklenburg-Vorpommerns bis zum Saisonende einzustellen, rechne er jedoch nicht mit einer vorzeitigen Öffnung der Theater.

Volkstheater: „Spielen, sobald es wieder möglich ist“

„Hinter geschlossenen Türen bereiten wir uns unter Einhaltung der Auflagen intensiv auf den Neustart nach den Ferien vor, planen verschiedene Wiedereinstiegsszenarien und klären, wie viele Menschen in unsere Spielstätten – sowohl auf die Bühne als auch in die Zuschauerräume – passen“, so Reichel. Einen ersten Öffnungs-Antrag werde man beim Gesundheitsamt für die Kleine Komödie Warnemünde stellen. „Wir rechnen damit, dass die Kinos eher öffnen dürfen als die Theater. Und da das LiWu regelmäßiger Gast in unserer Spielstätte ist, möchten wir ein erstes Zeichen setzen und den Kinobetrieb dort wieder anlaufen lassen.“ Ob im Sommer kleine Theaterformate folgen dürften, bleibe abzuwarten.

Im Theater Vorpommern stellt sich die Frage einer früheren Öffnung erst gar nicht: Dort beginnen bereits Mitte Juni die Theaterferien. Zudem könnten Theater nicht auf ein Fingerschnippen wieder in Betrieb gehen. Bevor sie wieder starten, müssten die Anforderungen an die Infektionsschutz-Konzepte klar sein, forderte Intendant Dirk Löschner. „Mitte Juli sind wir zurück und planen, dann mit den Proben für einen überarbeiteten Spielplan zu beginnen“, so Löschner. Im August solle es die ersten Premieren geben und ein fertiges Infektionsschutz-Konzept abgestimmt und umgesetzt sein. Die Proben für mehrere Monodramen liefen bereits wieder seit Anfang des Monats.

Compagnie de Comédie startet am 29. Mai

Als eine der ersten Theaterstätten in MV startet hingegen die Rostocker Compagnie de Comédie am 29. Mai im Klostergarten in die Sommerspielzeit. „Damit sind wir eines der ersten Häuser, das unter Corona-Bedingungen spielt“, sagt Leiterin Martina Witte. Auf dem Programm steht William Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“. Das Stück sei aktualisiert und coronaspezifisch umgeschrieben worden, so dass die Abstände auf der Bühne eingehalten würden, so Witte. Statt der rund 200 Besucher sei die Produktion mit 120 Gästen deutlich eingeschränkt. „Uns geht es darum, endlich wieder ein Stück Normalität zu transportieren“, sagt Witte. Rund 85 Veranstaltungen mit maximal jeweils 150 Besuchern sind bis zum 6. September im Klostergarten geplant, darunter Theater, Konzerte und Kabarett.

Darß-Festspiele in Born starten Ende Juni

Auch auf der Freilichtbühne in Born auf dem Darß soll in diesem Jahr gespielt werden: Am 29. Juni feiern dort die „Heiden von Kummerow – Die grandiosen Sieben“ Premiere. Alle vom Gesundheitsamt vorgeschriebenen Auflagen und Hygienestandards würden eingehalten, sagte Intendant Holger Schulze. Deshalb könnten statt der üblicherweise knapp 400 nur maximal 130 Besucher eingelassen werden. Die Vorstellungen seien bis Anfang September terminiert.

Theater kreativ in der Zwangspause

Bundesweit hatten die Theater während der Zwangspause Kreativität bewiesen: unter anderem bei einem Auto-Kino als Drive-in-Theater in Baden-Württemberg oder in Mainz, wo das Staatstheater analog zu den Geisterspielen beim Fußball Mitte Juni mit „Beethoven – ein Geisterspiel“ eine Vorstellung vor leeren Rängen plant. Einfallsreich sind auch die Häuser in MV: Am Rostocker Volkstheater können Eltern von kleinen Zuschauern einen Anruf von Pippi Langstrumpf oder ein Märchen am Telefon buchen, auf Erwachsene warten Texte von Erich Kästner oder Max Frisch. Beim Projekt City Walk tanzt die Tanz-Compagnie des Volkstheaters in losen Abständen durch die Straßen. Zudem hat der Opernchor aus Einzeltakes bekannte Lieder vierstimmig zusammengemischt, so dass 15-minütige Videos zum Mitsingen entstanden sind. Die Akteure der Vorpommerschen Landesbühne veranstalteten Wohnzimmerkonzerte, Interessierte konnten zudem ein Puppenspiel sowie die Kurzfassung eines Stückes im Netz verfolgen. Die Künstler des Theaters Vorpommern haben Videobotschaften für das Publikum in die sozialen Medien eingestellt und dokumentieren demnächst einen Austausch mit Theatermachern in Afrika.

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing