Wustrow

Müde Augen hat er. An Schlaf war in den vergangenen zwei Tagen kaum zu denken. Immer mal wieder kurz vielleicht, dann schrecke man wieder hoch. Hendrik Schinkmann (38) steht mit verschränkten Armen vor den Ruinen seiner Existenz. Ehefrau Justine Schinkmann (31) tritt mit dem kleinen Töchterchen auf dem Arm neben ihn. Ein halbes Jahr ist das Mädchen. Jüngster Spross der fünfköpfigen Familie. Schinkmann schaut trotzig, aber gefasst auf die stinkenden Brandruinen seines Hotels in Wustrow: „Wir bauen das wieder auf. Wir wollen in anderthalb Jahren mit allen unseren Mitarbeitern wieder neu anfangen können.“

71 Hotelgäste wurden in anderen Hotels untergebracht, alle sind jetzt abgereist

In der Nacht zu Samstag hat ein Feuer das Ostseehotel auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst vollständig niedergebrannt. Die 71 Hotelgäste sind in Hotels in Wustrow, Ahrenshoop, Dierhagen oder in den Unterkünften der Wasserretter in Wustrow untergebracht worden. Alle sind jetzt bereits abgereist. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Aber die Feuerwehren des Amtes Darß/Fischland konnten das Gebäude nur noch kontrolliert niederbrennen lassen und verhindern, dass der Brand auf umliegende Häuser überspringt. Fast durchweg Schilfdächer schmücken die Häuser dort. 160 Feuerwehrleute aus elf Wehren waren mehr als zwölf Stunden im Einsatz. Der Schaden wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Einen Blitzeinschlag oder Brandstiftung schließen die Ermittler derzeit aus. Schinkmann sagt, er gehe derzeit von einem technischen Defekt aus.

Zur Galerie Das Ostseehotel Wustrow wurde in der Nacht zu Samstag durch ein Feuer vollständig zerstört. So haben die Flammen gewütet.

35 Mitarbeiter hat sein Hotel. Die 15 Zimmer in dem schilfgedeckten Haupthaus, wo auch Küche, Gastronomie und Frühstücksterrasse waren, sind völlig zerstört. Obwohl das Nebengebäude noch weitere Zimmer hat, will Familie Schinkmann das Hotel jetzt erstmal völlig schließen. Schinkmann: „Das kann man doch keinem Gast zumuten, auf diese Brandruine zu schauen. Außerdem fehlt uns der gesamte Wirtschaftsbereich.“ Die Saison 2019 sei ebenso gelaufen wie die im nächsten Jahr. 2021 soll der Betrieb im Ostseehotel wieder starten – mit allen Mitarbeitern. „Wir werden niemanden entlassen. Wir werden alle gemeinsam in anderthalb Jahren Eröffnung feiern und wieder anpacken.“

Lesen Sie auch: Große Betroffenheit nach Brand im Ostseehotel Wustrow

Der Hotelier hat bereits mit Arbeitsagentur und Versicherung Gespräche geführt, wie es für seine Leute vorübergehend weitergehen kann.Die Hoteliersfamilie hält zusammen. „Man denkt jetzt anders“, sagt Justine Schinkmann. Was früher einmal Bedeutung hatte, sei heute bedeutungslos. Die Mitarbeiter sind so fassungslos, dass fast alle nicht reden könnten. „Es war grausam“, hat die Auszubildende Lisa Großmann noch in der Brandnacht gesagt.

Wustrows Bürgermeister: „Wir als Gemeinde werden helfen, wo es geht.“

Über das Wochenende musste die Feuerwehr nochmals anrücken, Glutnester löschen. Am Montag wurde aufgeräumt und Wustrows Wehrführer Andreas Levien machte noch einmal einen Rundgang mit der Wärmebildkamera. Jetzt blicken die Schinkmanns nach vorn. Wustrows Bürgermeister Daniel Schossow (41), Dachdecker im Ort, ist auch drei Tage nach dem Brand noch völlig fertig und entsetzt, aber auch berührt von der Haltung des Hoteliers: „Ich war in der Nacht vor Ort und ziehe meinen Hut von Herrn Schinkmann. Der Mann war völlig gefasst, konzentriert und hat sich nur um seine Gäste und seine Mitarbeiter gekümmert.“ Andere wären durchgedreht oder zusammengeklappt. Der habe angepackt. Schossow: „Ich bin sicher, der packt das wieder. Und wir als Gemeinde werden helfen, wo wir können.“

Ostseehotel seit 1996 in Familienbesitz

Seit 1993 ist die Familie Teil dieses Hotels. Die Mutter von Hendrik Schinkmann hat 1993 angefangen, dort als Sekretärin zu arbeiten. Das Hotel wurde 1978 gebaut und 1989 abgewickelt. Ein Jahr nach der Wiedervereinigung wurde es neu eröffnet. 1996 übernahm Schinkmanns Mutter den Betrieb, anfangs mit einem Partner, später führte sie es gemeinsam mit ihrem Mann. Hendrik Schinkmann sagt: „Mein Vater ist 2016 gestorben, wenn er diese Katastrophe hier am Wochenende noch miterlebt hätte, das hätte ihn definitiv auch umgebracht.“ Das Strandhotel sei seit seiner Gründung familiengeführt, einige Mitarbeiter schon Jahre oder Jahrzehnte dabei. „Die sind auch völlig fertig“, sagt der Hotelier.

Noch in der Brandnacht sind Kollegen Schinkmanns von Fischland-Darß-Zingst nach Wustrow gekommen. „Alle Hoteliers, die ich kenne, sind persönlich hierhergekommen und haben uns geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er und denkt sogar inmitten der Katastrophe an die anderen, um sich zu bedanken.

„Die Sirenen in der Nacht haben wir gehört und sind aufgewacht.“

Der Radwanderweg von Wustrow nach Dierhagen geht direkt an der Brandruine vorbei. Immer wieder steigen Urlauber ab, um sich die Reste der Katastrophe anzusehen. „Grausam“, sagt Herold Kuffner (59) aus Groß Postwitz bei Bautzen. „Wir haben Samstag schon geschlafen in unserer Unterkunft in Dierhagen. Aber die Sirenen haben wir gehört und sind aufgewacht. So ein schönes Hotel. Wir sind hier schon oft mit den Rädern vorbeigekommen, als es noch stand.“

In anderthalb Jahren soll das Hotel wieder stehen. „Wir mussten jetzt natürlich erstmal alle Reservierungen stornieren. Einige Gäste wollten trotzdem kommen, da wir ja im Nebenhaus noch Zimmer hätten. Aber das geht doch nicht“, sagt der Hotelier. Aber bald wieder – verspricht er.

Mehr lesen: Traditionshotel in Wustrow niedergebrannt

Große Betroffenheit im Ostseehotel Wustrow

Michael Meyer und Timo Richter