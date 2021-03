Hotline, Termine, Priorität: Was sich beim Impfen in MV jetzt ändert

Schwerin

Der Redebedarf war offenbar groß: Knapp sieben Stunden dauerte am Sonnabend der Corona-Impfgipfel in der Staatskanzlei. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte Vertreter von Kommunen und Ärzteverbänden zur Videokonferenz geladen. Unter anderem sollten Wege gefunden werden, um die Organisation des Impfprozesses zu optimieren und dadurch die Bürger des Landes schneller zu immunisieren.

Mit der Öffnung der Impfzentren für Kategorie zwei, die auch chronisch Kranken, Erzieherinnen, Lehrkräften und Polizisten den begehrten Piks ermöglicht, gibt es deutlich mehr Impfwillige als Vakzin. Und dieser Zustand wird offenbar noch andauern: „Dass wir viel zu wenig Impfstoff haben, schon für die Menschen der Prioritätengruppen eins und zwei, ist ein Problem, das wir nicht so schnell lösen können. Wir baden jetzt das aus, was die EU bei der zu späten und zu geringen Bestellung falsch gemacht hat“, erneuerte Schwesig ihre Kritik in Richtung der Verantwortlichen in Berlin und Brüssel.

Hausärzte starten am 22. März – mit sich selbst

Dennoch sei beim MV-Impfgipfel beschlossen worden, die Haus- und Fachärzte deutlich früher ins Boot zu holen, als vom Bund empfohlen. Ein Modellprojekt dazu läuft bereits seit Wochen in Nordwestmecklenburg und gilt als Erfolg. Deshalb soll nun schon ab 22. März in den niedergelassenen Praxen geimpft werden – vorerst aber nur das Personal selbst. „Wir werden den Ärzten ein Starterpaket zur Verfügung stellen, damit sie ausreichend immunisiert sind, wenn Mitte April die große Impfkampagne startet und der Bund die Haus- und Fachärzte dann mit hoffentlich mehr Impfstoff für ihre Patienten versorgt“, so Schwesig. Die Rede ist dabei von zehn Dosen Astrazeneca pro Praxis. Sollte davon etwas übrig bleiben, könnten die Mediziner selbst entscheiden, welche ihrer schwer- und schwerstkranken Patienten sie mit einer ersten Impfung versorgen.

Nach OZ-Informationen ist diese Entscheidung auf dem Gipfel aber nicht einstimmig getroffen, sondern hart diskutiert worden. Gerade Vertreter der Kommunen und Kreise hätten sich gegen eine frühere Einbeziehung der Ärzte ausgesprochen. Weil immer noch zu wenig Impfstoff da ist und die eigens eingerichteten Impfzentren schon jetzt mehr Menschen bedienen könnten, als es derzeit mangels Vakzin der Fall ist. Durch die Hinzuziehung der niedergelassenen Ärzte könnte in den Zentren unnötiger Leerlauf entstehen. Laut Gesundheitsminister Glawe würden die Einrichtungen dennoch nicht überflüssig. „Wir haben genug Druck. Hausärzte sind in der Fläche wichtig, die Impfzentren dafür, schnell voranzukommen.“

Weniger Reserve, längerer Abstand

Im März hat MV rund 175 000 Dosen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca zur Verfügung. Die Lieferung von Astrazeneca falle laut Glawe allerdings geringer aus als erwartet. Auch solche Zwischenfälle würden den Impfprozess im Land verlangsamen.

Sobald die Hausärzte mit einsteigen, sollen diese auch Impfstoff erhalten, der in den Impfzentren möglicherweise übrig bleibt. Das sei aber aktuell nicht der Fall – im Gegenteil. Durch die Freigabe von 12 200 Dosen Astrazeneca, die aufgrund falschen Transports zeitweise zurückgehalten werden mussten, könnten nun immerhin wieder mehr Impfungen ermöglicht werden.

Außerdem sei beim Gipfel entschieden worden, nur noch 30 statt bisher 50 Prozent des Biontech-Impfstoffes für die notwendige zweite Impfung zurückzuhalten. Das ergebe ein kurzfristiges Potenzial von 15 500 Impfdosen, die nun zur weiteren Immunisierung der Prioritätengruppe eins genutzt werden sollen. Während man in den Heimen des Landes bei Bewohnern und Personal fast vollständig mit dem Impfen durch wäre, sei man laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bei anderen Über-80-Jährigen, die noch zuhause leben, derzeit beim Buchstaben R angekommen.

Um möglichst vielen Menschen trotz wechselnder Liefermengen die wichtige erste Impfung zu ermöglichen, würden ab sofort auch die Zeiträume bis zur zweiten Spritze verlängert. „Wir reizen die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission aus – wechseln bei Astrazeneca von neun auf zwölf Wochen Abstand und bei Biontech von 28 auf 42 Tage“, so Glawe.

Digitale Terminbuchung nach Ostern möglich

Auch über das Chaos an der Impfhotline wurde auf dem Gipfel gesprochen. Um künftig zu vermeiden, dass nur diejenigen mit der größten Geduld einen Termin bekommen, wird es Änderungen in den Abläufen geben. Unter anderem soll das Personal ab Montag von 140 auf 300 Mitarbeiter aufgestockt werden. Über 80-Jährige erhalten zudem mit ihren Informationsbriefen eine neue Telefonnummer, die sie ohne Wartezeit ins Callcenter durchstellt. Bei denen, die noch eine alte Nummer hätten, soll laut Glawe durch „Weichenstellungen“ in den Callcentern ein ähnlicher Effekt erreicht werden.

Damit Impfwillige der Gruppe zwei, beispielsweise Lehrer und Erzieher, nicht mehr anrufen und dadurch die Hotline belasten, sollen die Impfung dieser Berufsgruppen über Schulen und Kitas organisiert oder durch mobile Teams in den Einrichtungen vorgenommen werden. „Nach Ostern soll es auch die Möglichkeit geben, sich digital einen Termin zu vereinbaren“, kündigte Glawe an. Daran würde im Hintergrund bereits mit Hochdruck gearbeitet, um dem Ansturm gerecht zu werden. Er rechne damit, dass in den Monaten Mai und Juni durch größere Lieferungen auch deutlich mehr Impfungen möglich werden. Dann vielleicht auch schon mit dem Vakzin von „Johnson & Johnson“, das gerade zugelassen wurde und nur einmal gespritzt werden muss. „Wir haben zwar noch keine verbindliche Zusage, rechnen aber damit, Ende April oder Anfang Mai die ersten Dosen davon zu bekommen“, sagt der Minister.

Nach Angaben von Glawe seien im Land bisher rund 115 000 Menschen mit der ersten und 58 000 Personen sogar schon mit der zweiten Spritze geimpft worden. Damit liege MV trotz des vielfach als schleppend kritisierten Impfprozesses gut im Bundesdurchschnitt.

