„Ich bringe diesen Erfahrungsschatz jetzt gern zurück“

Schwerin

Der im Jahr 1574 errichtete Domhof in Schwerin ist ein ehrwürdiges Domizil für das Landesdenkmalamt. Es ist eines der ältesten Gebäude der Stadt, es atmet sozusagen Geschichte. Seit dem 1. August hat hier Ramona Dornbusch als neue Landeskonservatorin ihren Dienstsitz. Das passierte nach einer langen Vakanz, denn ihr Amtsvorgänger, Dr. Klaus Hero Winands, war 2016 nach langer schwerer Krankheit verstorben. Seit 2014 war die Stelle unbesetzt, 2018 wurde sie schließlich neu ausgeschrieben.

Mit neuem Schwung ins Amt

Mit der neuen Landeskonservatorin kommt auch ein neuer Schwung ins Amt. Ramona Dornbusch bringt eine langjährige Erfahrung mit. Und sie hat einen Neigungsberuf. „Es hat sich eigentlich schon früh angedeutet, dass ich mal in der Denkmalpflege arbeiten werde, sagt sie. 1970 wurde sie in Potsdam geboren, in einer Stadt also, die über reichlich historische Bausubstanz verfügt. Vielleicht war das schon eine frühe Prägung, „ich war schon als Kind viel im Park Babelsberg unterwegs“, sagt Ramona Dornbusch heute. Sie trat noch zu DDR-Zeiten in die IG Denkmalpflege der Kammer der Technik ein, arbeitete als Museumsassistentin im Schloss Sanssouci. Nach der Wende fokussierte sie sich: Ramona Dornbusch studierte zunächst Bautechnik in Dresden, später kam ein Studium Europäischer Kulturgüterschutz an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) dazu. „Irgendwie hat sich immer alles gefügt“, sagt Ramona Dornbusch, die in ihrem Beruf aufgeht. Von 2004 bis 2011 arbeitete sie dann neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an der Europa-Universität an ihrer Doktorarbeit, die den Titel „Landschaft als Kulturgut“ trägt. Dieses Thema ist längst zu einer Herzensangelegenheit von Ramona Dornbusch geworden, bis heute. Der historische Stellenwert von Kulturlandschaften, das ist auch in ihrer neuen Funktion ein zentrales Thema.

Bereits international tätig

Auch zu Mecklenburg-Vorpommern hatte sie schon einmal eine berufliche Verbindung. „Der Kampische Hof in Stralsund und das Schweriner Schloss zählten in den 1990er Jahren zu den ersten Bauten meiner noch jungen denkmalpflegerischen Laufbahn“, erinnert sich Ramona Dornbusch heute. „Inzwischen habe ich in meinem Berufsleben regional, national und zuletzt international übergreifend gearbeitet und bringe diesen Erfahrungsschatz jetzt gern zurück“, sagt Ramona Dornbusch. Zwischen 2009 und 2015 war sie als Gebietsdenkmalpflegerin für den kommunalen Teil des Unesco-Welterbes in der unteren Denkmalschutzbehörde Potsdam zuständig. Von dort wechselte sie ins Berliner Landesdenkmalamt. Dort verantwortete sie vor allem die denkmalfachliche Betreuung und die Koordinierung der drei Berliner Welterbestätten.

Kulturlandschaften sind ein wichtiges Thema

Und nun der Schritt nach Schwerin. Kulturministerin Bettina Martin ( SPD) hatte sich gefreut, mit Ramona Dornbusch eine „engagierte Denkmalpflegerin“ gewonnen zu haben. Dieses Engagement ist im Gespräch mit der Landeskonservatorin spürbar, gerade wenn das Thema auf die Kulturlandschaften kommt. Denn Landschaften wurden vom Menschen im Verlaufe der Jahrhunderte immer wieder verändert und sind auf diese Weise Zeugnisse der menschlichen Entwicklung geworden. Denkmalpfleger haben einen genauen Blick dafür, wie eine Baumreihe steht, wie eine Ortsmarke gesetzt wurde oder sich die Gestaltung einer Landschaft im Laufe der Zeit verändert hat, selbst wenn frühere Spuren manchmal überprägt wurden. Von diesen Landschaften hat Mecklenburg-Vorpommern einige zu bieten. Dabei gehören z.B. die barocken Schloss- und Parkanlagen Bothmer und Kummerow, bei der sich die Architektur und Landschaftsgestaltung der Barockzeit noch in besonderer Weise ablesen lassen, die Schlossanlage Ivenack mit ihrem ausgedehnten Park und den jahrhundertealten Eichen zu den bekanntesten Kulturlandschaften. Nicht zuletzt ist das Schweriner Residenzensemble als Kulturlandschaft des romantischen Historismus auf dem Weg zum Welterbe.

Auch Ansprechpartner bei Genehmigungsverfahren

Zur denkmalpflegerischen Arbeit gehört neben der Pflege der Denkmale auch der fachliche Austausch und die Beratung der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte. „Als Fachbehörde ist es unsere Aufgabe, hier fachlich bei den Entscheidungen mitzuwirken, zu beraten und zu unterstützen“, sagt Dornbusch. Ihre Experten werden von Städten und Landkreisen zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren hinzugezogen. „In diesem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Miteinander, sehe ich viele Anknüpfungspunkte und Potenziale für unsere zukünftige Zusammenarbeit“, so Dornbusch.

Was den Umgang mit der Architektur angeht, da werden für Denkmalpfleger allmählich die Bauten der siebziger bis neunziger Jahre interessant. Dazu gehören auch die Zeugnisse der DDR-Zeit, wie z.B. Plattenbauten, die ein Stück Geschichte geworden sind. „Es geht dabei nicht darum, was gefällt und was nicht, sondern ob die Objekte im Sinne des Denkmalschutzgesetzes bedeutsam sind. Wir müssen bei der Denkmalbewertung immer den wissenschaftlichen Blick bewahren“, sagt Ramona Dornbusch.

Von Thorsten Czarkowski