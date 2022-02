Rostock

Mal wieder ein Buch zur Hand nehmen, statt abends vorm Fernseher zu sitzen – das müssen tausende Rostocker in der kommenden Woche. Am Montag beginnt der Netzbetreiber Infocity mit viertägigen Reparaturarbeiten am Kabel-Glasfasernetz. Das teilte der Dienstleister am Donnerstag mit. Im Zuge dessen werden im Nordwesten in der Nacht weder Internet noch Fernsehen oder Telefone funktionieren, die über den Kabelanschluss laufen.

Insgesamt mehr als 27 000 Haushalte betroffen

Konkret betrifft das am Montag von 23 bis 5 Uhr etwa 7000 Haushalte in Lichtenhagen. Am Dienstagabend sind laut Infocity rund 6000 Wohnungen im südlichen Teil von Lütten Klein zeitweilig abgeschnitten. Gemeint sind damit laut Unternehmenssprecherin Katrin Luczak die Straßen von der Warnowallee in Richtung Stadtmitte, darunter beispielsweise die Osloer und Kopenhagener Straße. Auch die Warnowallee selbst sei am Dienstag betroffen.

Weitere 9000 Haushalte müssen wegen der Bauarbeiten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Evershagen ohne Internet, Fernsehen und Festnetztelefon auskommen. Am Donnerstagabend sind dann noch rund 5000 Wohnungen im nördlichen Teil Lütten Kleins, also die Straßen in Richtung Warnemünde, darunter beispielsweise die Rigaer und Binzer Straße, dran. Von den Arbeiten unberührt bleiben der Mobilfunkempfang sowie das mobile Netz, das über einen Handy-Anbieter läuft.

Brandschaden wurde zunächst nur notdürftig repariert

Notwendig sind die Reparaturarbeiten laut Infocity, weil im Herbst ein Brand in einem Gebäude in Lütten Klein gewütet hatte, in dem auch ein Hauptverteilpunkt des Rostocker Kabel-Glasfasernetzes untergebracht ist. Er wurde zunächst nur notdürftig geflickt und der Brandort erst vor kurzem durch die Versicherung freigegeben, so Luczak.

Nun soll ein Spezialteam einer externen Firma anrücken. „Glasfaserkabel bestehen aus sehr vielen sehr dünnen Fasern, die einzeln miteinander verbunden werden. Für die Reparaturarbeiten sind Spezialwerkzeug, viel Erfahrung und vor allem viel Zeit notwendig“, so die Unternehmenssprecherin. Infocity bitte alle betroffenen Familien um Verständnis für die zeitweiligen Ausfälle.

Hinter Infocity verbirgt sich der Kabelnetzbetreiber Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG. Das Unternehmen versorgt Rostocker seit 1992 mit Kabelfernsehen und seit mehr als zwanzig Jahren mit Internet und Telefon. In circa 100 000 Haushalten sieht laut Unternehmensangaben fast jeder Rostocker über einen Kabelanschluss fern, etwa jeder Zweite nutze den Anschluss auch zum Surfen im Internet und zum Telefonieren.

Von Katrin Zimmer