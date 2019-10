Inseln des Leseglücks – Hier finden Sie völlig kostenlos Bücher in MV

Stralsund

Bücherbäume waren gestern, meint zumindest Karola Glaser vom Usedomer Kunsthaus in Neppermin. Sie präsentiert ihren Gästen gleich einen ganzen Bücherwald, eine „Bücherkathedrale aus Baumstämmen“, wie sie es selbst nennt. Leseratten können sich dort bedienen und sind zugleich eingeladen, neue Lektüre mitzubringen.

20 Meter langer Bücherwald auf Usedom

Den Besuchern in Neppermin bietet sich ein Kunstwerk der besonderen Art: Der Bücherwald ist knapp 20 Meter lang und aus 14 gewaltigen Stammenden eines einheimischen Pappelbaumes errichtet, der durch einen Blitzeinschlag beschädigt war. 1500 Bücher aller Genres finden in Karola Glasers „Bücherkathedrale“ Platz. Dafür wurden 19 kunstvoll gefertigte Fenstereinschübe zur Buchablage eingearbeitet. Geschützt wird das Bauwerk aus einem ebenfalls mit viel Liebe zum Detail errichteten Schilfrohrdach. Glaser ist überzeugt, dass sie in ihrem Kunsthaus an der B 111 in Neppermin eine der größten Freiluftbibliotheken Deutschlands präsentiert.

In Neppermin auf der Insel Usedom hat Carola Glaser (vorn) einen Bücherwald aus Pappelbäumen gebaut. Heidemarie Heidecke und Hubert Pfeffermann wissen das Angebot zu schätzen. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Mein Anliegen ist es, mit diesem außergewöhnlichen Kunstwerk in einer hoch technisierten Welt vor allem Jugendliche wieder vermehrt für das Lesen von Büchern zu begeistern. Sonst laufen wir in 20 Jahren alle nur noch wie Roboter durch die Gegend“, macht die gebürtige Berlinerin deutlich. Ein Buch in der Hand zu halten, die Seiten umzublättern und voller Spannung zu lesen, wie eine Geschichte weitergeht, gehöre zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen, die es gibt.

Errichtet wurde die Nepperminer Freiluftbibliothek von mehreren Künstlern, mit denen die heute 67-Jährige befreundet ist. So wurden die einzelnen Fächer für die Bücher aus den Stämmen herausgeschnitten. Die Stämme selbst sind mit verschiedenen Schnitzereien, darunter Porträts, verziert. „Es soll ja auch einladend wirken, da muss man sich schon was Kreatives einfallen lassen“, sagt sie. Damit auch zu nächtlicher Stunde Bücherliebhaber das Kunstwerk finden, wird das imposante Ensemble aus Baumstämmen nachts von einem Punktstrahler angestrahlt und vortrefflich vor dem Usedomer Nachthimmel in Szene gesetzt.

Karola Glaser ordnet und aktualisiert ihren Buchbestand täglich. „Jeder Besucher kann kostenlos Bücher entnehmen und welche hineinlegen. Ich freue mich aber über kleine Spenden, um diesen einzigartigen Bücherwald noch lange erhalten zu können“, sagt sie. Die Bücherfreundin selbst liest mit Vorliebe derzeit Literatur, die sich mit dem Wendeherbst 1989 und den gravierenden Entwicklungen danach beschäftigt. „ Freya Klier ist dazu eine meiner Lieblingsautorinnen.“

Kreativ war auch Anja Debniak in Neuendorf auf der Halbinsel Gnitz. Seit Mitte August zieht eine ausgediente Telefonzelle direkt am Ortseingang aus Richtung Zinnowitz kommend die Blicke von Einheimischen und Gästen auf sich. Gemeinsam mit ihrem Vater Dietmar sorgte die junge Biobäuerin für die neue Innenausstattung: Ein kleines hölzernes Regal für die Bücher und ein aus Holz geschnitzter Telefonhörer mit dem pfiffigen Hinweis: Nur für Selbstgespräche! Seitdem kommen regelmäßig Leser vorbei – der Büchertausch funktioniert vortrefflich. Und die stabile Holzbank neben der Büchertelefonzelle sorgt für ein gemütliches Plätzchen zum Schmökern.

Stralsund : Viel Lektüre in Telefonzellen

Monika Buhl-Müller und Klaus Bock kümmern sich um die Bücherzelle in Stralsund-Andershof Quelle: Sven Jeske

Ein Kinderspielplatz und Altenheime, mehrere Wohnhäuser und ein vielbefahrener Radweg – die „kleinste kostenlose Bücherzelle am Sund“ in Stralsund könnte kaum besser platziert sein. Seit Mai steht sie am Küstenring im Stadtteil Andershof. Der ist Zuhause und Treffpunkt für Familien, Teenager und betagte Menschen.

Alles potenzielle Leser, meinten Monika Buhl-Müller (68) und ihr Mann Klaus Bock (70). Und schlugen ihren Nachbarn, darunter Stralsunds Oberbürgermeister (OB), deshalb vor, eine für alle jederzeit zugängliche Bücherstation einzurichten. Zum Schmökern, Mitnehmen, Einstellen und Tauschen. „Ich kannte so etwas aus meiner langjährigen Heimatstadt München“, sagt Monika Buhl-Müller. „Was dort funktionierte, dachte ich, könnte auch Menschen hier ansprechen.“

Monate vergingen und nichts passierte. Dann aber erreichte Buhl-Müller ein Anruf aus dem Büro des OB. Sie möge doch mal aufzeichnen, wo die Station stehen soll, hieß es. Monika Buhl-Müller und Klaus Bock ließen sich nicht lange bitten. Eines Tages schließlich hielt ein Lkw mit einer ausrangierten Telefonzelle im Küstenring. Mitarbeiter einer Behindertenwerkstatt hatten sie zuvor mit Regalböden versehen. Um die Sache in Gang zu bringen, stellten Buhl-Müller und Bock zunächst selbst Bücher in die Zelle. Andere Menschen folgten ihrem Beispiel und so wurde „Uns lütt Bökerstuuv“, wie die Initiatoren ihre Station liebevoll nennen, immer voller.

Unter Krimis, Kinderbüchern, Ratgeberliteratur und Romanen kann wählen, wer die Zelle aufsucht. „Wir haben uns erlaubt, total verstaubte und nicht mehr ansehnliche Bücher rauszunehmen“, sagt Klaus Bock. Und lässt keinen Zweifel daran, dass er und seine Frau sich auch künftig um die „kleinste kostenlose Bücherzelle am Sund“ kümmern werden. Über die hinaus ist Stralsund reich bestückt mit öffentlichen Bücherzellen. Eine steht direkt am Strandbad, weitere befinden sich im Großen Diebsteig sowie an der Kreuzung Richtenberger Chaussee/Tribseer Damm. Auch das Klinikum am Sund betreibt eine für Patienten und Gäste. Und wer nach Altefähr fährt: Auch hier steht eine Bücherzelle an der Strandpromenade.

Zwei Skulpturen für Literatur in Greifswald

Mitglieder der Greifswalder Bücherfreunde füllen den Bücherbaum an der Europakreuzung täglich auf. Diese Greifswalderin kommt alle zwei Wochen zum Stöbern. Quelle: Christopher Gottschalk

Der Bücherbaum an der Greifswalder Europakreuzung und der Kinderbücherbaum in der Makarenkostraße, zwei Holzskulpturen, sind Tauschbörsen für Literatur. Jeden Tag bestücken Vereinsmitglieder der Greifswalder Bücherfreunde sie neu. „Die Europakreuzung ist ein Selbstläufer. Jeder kann sich ein Buch mitnehmen und es behalten und jeder kann Werke reinstellen“, sagt Vorsitzender Uwe Durak (66). Aussortiert werden stark verschmutzte Exemplare und extremistisches Material. 25.000 Bücher zählt die Bibliothek des Vereins. Ein dritter Baum sei derzeit nicht geplant, sagt Durak. Seit 2017 ist die Makarenkostraße Standort, der erste Bücherbaum war 2012 noch mobil entstanden, heute steht er fest.

Prosa am Strand von Dierhagen

Auch auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst steht Büchertausch hoch im Kurs. In Dierhagen gibt es gleich mehrere „ Bücherzellen“, etwa direkt am Haupt-Strandzugang oder am Dörphus. Dank einer privaten Initiative existiert auch eine gut behütete Bücherzelle in Wustrow. Gelegenheiten zum Büchertausch gibt es ebenso in Born am Borner Hof sowie in Wieck nahe der Darßer Arche. Dort wechseln die Bücher in einer alten englischen Telefonzelle die Besitzer. Eröffnet wurde diese Bücherzelle im September 2018.

Auf Rügen rollen Bücher von Ort zu Ort

Der Tourismusverein der Gemeinde Lohme schickt einen rollenden Bücherschrank durch die Orte. Einheimische und Urlauber können sich hier kostenfrei bedienen und sorgen auch immer wieder gerne für Nachschub in den Regalen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zwischen Lohme, Ranzow, Nardevitz, Hagen und Nipmerow auf der Insel Rügen rollt regelmäßig ein Bücherschrank auf vier Rädern. 2014 kaufte der Tourismusverein Lohme einen alten Bauwagen auf und ließ ihn von den Gemeindearbeitern zum Bücherregal umbauen. „Nach einem festgelegten Zeitplan zieht der Traktor der Gemeinde den Wagen dann alle paar Wochen zum nächsten Stellplatz“, erklärt Sylvia Mäschker vom Tourismusverein. Das „Leihen“ ist hier selbstverständlich kostenlos und Rückgabe ist keine Pflicht. Dabei wird der Bücherschrank so gut angenommen, dass nicht nur Einheimische ihn immer wieder gerne auffüllen. „Auch Urlauber, die sich hier Bücher ausgesucht haben, wollen zum Dank dann ganze Pakete neuer Lektüre schicken, wenn sie wieder zu Hause angekommen sind“, so Mäschker. Der Bücherschrank bleibt an seinem jeweiligen Standort unverschlossen und kann so Tag und Nacht besucht werden. An jedem Ort gibt es dann Freiwillige, die hier nach dem Rechten sehen und für die Pflege sorgen.

Stahlbrode: Lesen unter Solarlicht

In Stahlbrode zwischen Stralsund und Greifswald können Einheimische und Urlauber seit April Bücher ausleihen und tauschen. Nicht irgendwo zwischen verstaubten Bücherregalen, sondern in einer ehemaligen Telefonzelle direkt im Hafen am Strelasund mit einer frischen Brise Seeluft in der Nase.

Diese Bücherzelle im Hafen von Stahlbrode wird des nachts sogar beleuchtet. Quelle: Almut Jaekel

Gemeindewehrführer Heiko Schammel war damals der Initiator und Umsetzer der Idee. „Warum soll es Bücherzellen nur in Städten geben?“ fragte er sich und ließ Literatur in die umfunktionierte Telefonzelle ziehen. Auch von außen erinnert die Bücherzelle kaum noch an ihre einstige Funktion. Sie wurde fest im Boden verankert, Regalböden und ein Holzfußboden eingesetzt. Eine Solaranlage sorgt dafür, dass auch nachts Licht in der Zelle ist. Die Bücher kommen aus privaten Beständen. Leser können schmökern, Bücher in die Zelle stellen und sich im Gegenzug neue Lektüre mit nach Hause nehmen.

Warnemünder lieben ihre Bücherbüxe

Ein beliebter Treffpunkt für Leseratten in Rostock-Warnemünde ist die Bücherbüxe im Kurpark. Fernab des Trubels, inmitten herrlicher Natur, können Einheimische wie auch Urlauber in den Regalen einer ehemaligen Litfaßsäule stöbern und sich die passende Lektüre greifen. Öffnungszeiten und Abgabefristen gibt es nicht. „Jeder, der will, kann sich hier bedienen oder ausgelesene Exemplare ergänzen“, berichtet Sabine Engel. Zusammen mit Christine Prechtel hat sie die außergewöhnliche Tauschbörse ins Leben gerufen.

Annemarie Schröder engagiert sich für die Bücherbüxe im Ostseebad Warnemünde. Quelle: Johanna Hegermann

Seit 2014 gibt es die Bücherbüxe im Ostseebad. Entstanden ist das Projekt aus der Idee, Büchern ein neues Zuhause zu geben. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich die Menschen zurückziehen, aber auch austauschen können“, erinnert sich Engel. Schnell habe sich die Büxe zu einem beliebten Treffpunkt für Vielleser entwickelt. „Hier ist man nie alleine“, sagt Engel, die selbst leidenschaftlich gerne liest. Der Name sei nicht zufällig gewählt. Ganz im Gegenteil, verrät sie: „Als Büxe werden die leeren Taschen eines Matrosen bezeichnet.“

Anderthalb Jahre lagen zwischen der Idee und der Umsetzung. „Wir haben lange überlegt, wie wir das Projekt gestalten wollen.“ Unterstützung habe es von vielen Seiten gegeben und eine Gruppe engagierter Warnemünder hat sich zusammengefunden. Dass es am Ende eine Litfaßsäule geworden ist, sei auf einen Zufall zurückzuführen. Ein Mitglied habe gesehen, wie ein alter Plakatträger ausgetauscht wurde und schlug zu. „Es hätte sonst auch ein Bauwagen, ein Schiff oder eine Telefonzelle werden können.“

„Mittlerweile hat sich die Büxe so gut etabliert, dass sie ein Selbstläufer ist“, sagt Engel erfreut. Dennoch schauen die Organisatoren täglich nach dem Rechten. „Wir haben einen Plan aufgestellt, so dass jede Woche jemand anders vorbeigeht.“ Bei Bedarf werden kaputte oder unangemessene Bücher aussortiert und die Regale aufgefüllt. Wie viele Bücher hier bereits getauscht wurden, könne man nur schätzen. Die Organisatoren gehen aber von Zehntausenden aus. „Auf jeden Fall ist die Büxe sehr beliebt“, bestätigt Engel. Ob historische Romane, Kinder- oder Sachbücher – das Angebot sei vielfältig. „Besonders schön und gefragt sind Romane oder Krimis. Duden oder Lexika sortieren wir sofort wieder aus. Die gehören hier nicht rein“, berichtet die Warnemünderin. Gewünscht ist alles, was im Urlaub gerne gelesen werde.

Kisten für Lesenswertes in Wichmannsdorf

In Wichmannsdorf stehen Bücherkisten vor dem Backhaus. Quelle: Bärbel Altenburger

Bücher können seit diesem Jahr auch die etwa 110 Einwohner von Wichmannsdorf bei Kröpelin austauschen. Am Backhaus im Ortskern hat der Verein „Initiative für Wichmannsdorf“ gelbe und grüne Kisten aufgehängt, in die Bücher hineingelegt und kostenlos wieder entnommen werden dürfen. „Das ist ein Angebot für uns und natürlich auch für die Urlauber“, sagt die Vereinsvorsitzende Bärbel Altenburger. Die Hälfte der Unterkünfte im Ort seien Ferienwohnungen. „Bücher sind ja so teuer geworden“, sagt sie. „Und man liest sie meistens nur einmal.“ Und weil sie auch selbst so viele Bücher gehabt habe, sei sie auf die Idee mit den Bücherkisten gekommen. „So findet ein Austausch statt“, sagt Bärbel Altenburger. Sie selbst schaue ab und zu in die Kisten hinein. „Und dann sehe ich, dass etwas Neues drin ist und etwas fehlt. Und dann freue ich mich.“

Das Angebot werde gut angenommen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Kisten direkt neben dem Backhaus des Ortes hängen. Die Initiative für Wichmannsdorf backt hier regelmäßig Brot, Brötchen und Kuchen im Steinbackofen. Die Kunden kommen inzwischen aus der gesamten Umgebung. „Und wenn das Brot noch nicht fertig ist, schlagen wir den Leuten vor, inzwischen ein bisschen zu schmökern.“

Offene Bücherschränke in Wismar

Wismars Studenten lesen viel. Da liegt es nahe, auch auf dem Campus einen Bücherschrank aufzustellen. Auf dem Gelände der Hochschule Wismar ist das im April 2018 geschehen – auf Initiative von Professorin Annette Leyener. Ihr Anliegen ist es, die Lebensqualität der Studenten kontinuierlich zu verbessern. „Dafür werden verschiedene Glücksinseln geschaffen“, erzählt sie. Eine dieser Glücksinseln ist der öffentlich zugängliche Bücherschrank. Er soll zum Schmökern einladen – auch direkt vor Ort. Deshalb gehört zum Schrank eine Sitzmöglichkeit. „So können die Bücher in Ruhe durchgeblättert werden, bevor man sie mitnimmt“, erklärt Annette Leyener. Da der Schrank auf seinem Platz zwischen der Mensa und dem Haus 6 im Sommer viel Sonne abbekomme, würden Studenten auch gerne vor Ort ausgiebig lesen.

Lisa Brune nutzt gerne den Bücherschrank auf dem Campus der Hochschule Wismar. Quelle: Kerstin Baldauf / Hochschule Wismar

Laut der Hochschul-Mitarbeiterin ist die Mini-Bibliothek hervorragend bestückt. Sie hat Platz für 200 Bücher und wird rege genutzt. Nicht nur wissenschaftliche Lektüre ist im Schrank zu finden, sondern jede Art von Literatur, auch Kunstkataloge sowie Koch- und Gartenbücher. „Regelmäßig wird nachgeschaut, ob alles ordentlich und sauber ist“, berichtet Annette Leyener. Diese Aufgabe übernehmen Paten. Aber: „Jeder darf nach dem Rechten schauen und ungeeignete Bücher entfernen.“

Der Wismarer Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack bietet in seinen Büros ebenfalls offene Bücherschränke an. Der in Wendorf werde fast jeden Tag genutzt, der in der Altstadt nicht ganz so rege, berichtet er. Und vielleicht kommen bald Bücherzellen in der Welterbestadt dazu. Das neu gewählte Kinder- und Jugendparlament möchte gerne diese Angebot nach Wismar holen, damit Kinder und Jugendliche Bücher gegenseitig tauschen können. „Nicht jeder möchte ausgelesene Bücher auf ewig ins Regal stellen, mit dem Bücherschrank können auch andere in den Genuss von tollem Lesestoff kommen“, so die Parlamentsvorsitzende Lea Stemmler.

Reger Büchertausch in Thandorf

Weit im Westen Nordwestmecklenburgs, kurz vor dem Ratzeburger See, in der Gemeinde Thandorf steht am Dorfgemeinschaftshaus seit inzwischen vier Jahren eine ausgemusterte, gelbe Telefonzelle, die voller Bücher ist. Der Dorfverein hatte die Idee für die Tauschbörse für Krimis, Liebesromane oder Kinderbücher. Mit 199 Büchern fing das Projekt an. Verbreitet sind solche Straßenbüchereien vor allem in Großstädten.

„Aber bei uns floriert die Bücherei in der Telefonzelle auch“, sagte Thandorfs Bürgermeister Wolfgang Reetz auf Nachfrage. Die Einwohner würden das Angebot sehr gut annehmen und es gebe auch keine Probleme mit Vandalismus. Das liegt vermutlich daran, das sich die direkten Nachbarn um die Telefonzelle kümmern.

Über die Internetseite der Gemeinde werden die Einwohner regelmäßig über die winzige Tauschbücherei auf dem Laufenden gehalten. So gibt es aktuell die Info, dass Kinderbücher völlig vergriffen sind. Da die Bibliothek in der Telefonzelle auf der Basis von Spenden und Tauschen funktioniert gibt es den Aufruf: „Sehen Sie doch mal nach, ob Sie nicht noch Bestände an schönen Kinderbüchern haben, die Sie unseren kleinen Lesern überlassen könnten.“

Von OZ