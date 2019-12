Wismar

„Man muss die Goldkehlchen ein bisschen kitzeln“, scherzt Kantor Christian Thadewald-Friedrich. Auch eine Form der Motivation! Der 29-Jährige ist seit 2016 Leiter der Kantorei Wismar, jetzt probt er mit den Sängerinnen und Sängern der Kantorei für das kommende Weihnachtsoratorium in Wismar. Aufgeführt werden die Kantaten I bis III des Oratoriums, dazu die Bachkantate „Gelobet sei der Herr, mein Gott“.

Viel Feinarbeit ist in den Proben nötig

Geprobt wird in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Wismar. Das Gemeindehaus bietet genug Platz für die fast 100 Sänger, die sich zu den Proben versammelt haben. „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“, jubelt der Chor, das dabei entstehende Klangvolumen ist fast zu groß für diesen Raum. Doch die akustischen Bedingungen sind im Gemeindehaus natürlich ganz andere als in der Kirche, der Kantor schärft es seinen Sängern ein. Denn was bei der Probe im Gemeindehaus noch mächtig klingt, mag immer noch zu wenig sein für das große Kirchenschiff von St. Georgen. Der Kantor lässt seine Sänger immer wieder neu ansetzen, singt selbst Passagen vor, untermalt auch Passagen am Piano. Mehr als zwei Stunden dauert so eine Probe, natürlich anstrengend für die Sängerinnen und Sänger, viele von ihnen haben die Sechzig längst überschritten. Aber das Singen verbindet, das Weihnachtsoratorium sowieso. Probentag der Kantorei ist der Dienstag, am Mittwoch übt der Kantor mit den beiden Kinderchören. Eine Menge Arbeit ist nötig, um den nötigen Feinschliff für die Aufführung zu bekommen, Christian Thadewald-Friedrich versucht es mit einer Mischung aus Humor und Strenge. Er weiß: „Die Leidenschaft für das Singen steht im Vordergrund.“ Die Kantorei folgt ihm bereits in der Probe bereitwillig.

Ein ganz bestimmter Geist verbindet die Sänger

Christian Thadewald-Friedrich ist zuständig für die Musik an den Wismarer Kirchen. Das sind vier evangelische Gotteshäuser (St.-Georgen-Kirche, St.-Marien-Kirche, St.-Nikolaikirche, Heiligen-Geist-Kirche), dazu kommt die katholische Pfarrei St. Laurentius. Christian Thadewald-Friedrich hat in Weimar Musik studiert, bevor er nach Wismar kam, denn ein ganz bestimmter Geist scheint die Sänger zu verbinden. Denn die Kantorei Wismar sieht sich als Gemeinschaft von Sängerinnen und Sängern, die übrigens nicht nur aus Wismar kommen, sondern aus vielen Ecken des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Das Weihnachtsoratorium hat eine lange Tradition

Die Aufführungen des Weihnachtsoratoriums sind eine gute Tradition in Wismar, eingeführt wurde sie bereits in den 1970er Jahren von Kantor Eberhard Kienast, Christian Thadewald-Friedrichs Vorgänger. Das Werk ist ein wirklicher Klassiker: Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach (1685-1750) besteht aus sechs Teilen und wurde 1734/35 in Leipzig erstmals aufgeführt. Thematische Basis bildet die Weihnachtsgeschichte aus dem Neuen Testament, die sehr feierliche Stimmung im Werk wird unter anderem getragen durch die Chöre sowie durch die Arien der Solisten. Das Weihnachtsoratorium ist das populärste der geistlichen Vokalwerke von Bach, diese Popularität hat sich über die Jahrhunderte bis heute erhalten. An vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern ist es in der Adventszeit zu hören.

Viele Aufführungen in den Weihnachtstagen

Aufgeführt wird das Wismarer Weihnachtsoratorium am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der St.-Georgen-Kirche. An diesem Tag werden rund 90 Sängerinnen und Sänger der Kantorei Wismar mit anderen Künstlern auf der Bühne stehen. Dazu kommen die beiden Kinderchöre der Kantorei Wismar und auch die Solisten: Das sind Annika Steinbach (Sopran), Etienne Walch (Alt), Severin Böhm (Tenor) und Philipp Goldmann (Bass), alle aus Leipzig. Und natürlich der Klangkörper, das ist in diesem Fall das Collegium für Alte Musik Vorpommern. Ein volles Kirchenschiff ist jetzt schon garantiert, denn 700 Karten sind bereits verkauft für das Konzert.

Das Weihnachtsoratorium ist nicht nur eine besondere Herausforderung für die Sängerinnen und Sänger, auch eine Herzensangelegenheit und ein Höhepunkt im Kirchenjahr sowieso. „Hinterher sagen die Sänger immer: ‚So, jetzt ist Weihnachten‘“, sagt Christian Thadewald-Friedrich.

Konzerte: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium : 21. Dezember um 15.30 Uhr in der Kirche Warnemünde; am 21. Dezember um 16 Uhr in der Kirche Benz ( Usedom) und um 19 Uhr in der Kirche Koserow ( Usedom); am 22. Dezember um 17 Uhr in der St. Georgenkirche ­ Wismar; vom 24. bis 26. Dezember während der Gottesdienste im Dom St. Nikolai Greifswald (24.12., 22 Uhr Kantate I, 25.12., 10 Uhr, Kantate II, 26.12. 10 Uhr, Kantate III) am 26. Dezember um 18 Uhr in St. Laurentiuskirche Schönberg,„Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns am 22. Dezember um 17 Uhr in der Schlosskirche Schwerin

Von Thorsten Czarkowski