Jazz nicht nur für Kenner

Rostock

Ausverkauft war das Restaurant „Carlo 615“ am Sonnabend, über 130 Gäste waren gekommen. Denn zum Jahresauftakt hatte der Jazzclub Rostock eingeladen und für diese Gelegenheit gleich einen Star gebucht. Der schwedische Pianist Martin Tingvall spielte, der Großteil seines Programms stammte von seinem aktuellen Album namens „Rocket“. So kamen Stücke wie „No Gravity“ oder „Floating“ zum Vortrag, intoniert mit Leichtigkeit, Präzision und Emotion. In Rostock spielte Martin Tingvall auch das Stück „Piano Men“, das er für seinen Solo-Auftritt umarrangiert hatte, es stammt aus einer Zusammenarbeit mit den Pianisten Sebastian Knauer, Joja Wendt und Axel Zwingenberger.

Seit 2006 ist Martin Tingvall mit dem Jazzclub Rostock auch persönlich verbunden, zum Beispiel war er 2014 zu Gast beim Festival „See more Jazz“. Inzwischen legte Tingvall eine beeindruckende Karriere hin, als Solopianist und auch im Rahmen seines Trios, das inzwischen dreimal mit dem Jazz-Echo ausgezeichnet wurde. Tingvalls eigene Projekte umfassen nicht nur drei Solo-CDs, sondern auch Filmmusiken, unter anderem für den „Tatort“.

Es war ein recht besinnlicher Auftakt; die Hälfte des Publikums bei diesem Abend bestand aus den Mitgliedern des Jazzclubs Rostock, der 2003 gegründet wurde. Die Clubmitglieder bekamen bei dieser Gelegenheit auch einen Einblick in das kommende Jahresprogramm, das Andreas Martens, einer der Initiatoren des Clubs, an diesem Abend kurz vorstellte. Neben den traditionellen Jazz-Jam-Sessions im „Carlo 615“, zu der sich allmonatlich interessierte Musiker einfinden können, gibt es ein reichhaltiges Konzertprogramm. Einige Highlights: So gastiert am 5. Februar The Rick Hollander Quartet featuring Brian Levy in Rostock, im Mittelpunkt steht der kalifornische Saxofonist Brian Levy. Die deutsche Formation Lammel Lauer Bornstein ist ein klassisches Jazztrio, das in der Szene bereits gefeiert wird, es ist am 4. April in Rostock. Und für den 14. November ist das Lorenz Kellhuber Trio gebucht. Dazwischen gibt es so traditionelle Jazzclub-Termine wie „Jazz auf der Warnow“ am 1. Mai, zu dieser Gelegenheit geht es mit dem MS „Ostseebad Warnemünde“ wieder raus auf die Warnow, mit Swing und Dixieland.

Und ein besonderer Leckerbissen wird bereits am 17. Januar ab 18 Uhr serviert. Dann wird der Film „Birth of the Cool“ aufgeführt, der das Leben der Jazzlegende Miles Davis zum Inhalt hat, zu sehen ist der Streifen im Kino „Metropol“, eine Spielstätte des Rostocker Li.Wu. Begleitet wird der Abend natürlich auch musikalisch, im Kino-Foyer wird die Cool Jazz Band Rostock spielen.

Von Thorsten Czarkowski