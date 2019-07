Rostock

Pragmatisch und unaufgeregt, mit Berliner Kodderschnauze und dem Ziel, so wenig Aufhebens wie möglich um die eigene Person zu machen – so lässt sich Theatermann Joachim Kümmritz wohl am besten beschreiben. Dass er mit Letzterem nicht immer durchkommt, zeigte eine Veranstaltung, die eigens ihm zu Ehren zelebriert wurde: Mit einer Fahrt auf dem Ausflugsschiff „Rostocker 7“ verabschiedeten sich Vertreter von Hansestadt Rostocker Volkstheater von ihrem Intendanten, der 2016 das Ruder übernommen hatte

Berliner Kodderschnauze

„Es ist schon schön, wenn man sich um nichts zu kümmern braucht“, zeigt sich Kümmritz am Montag auf seiner Abschiedsparty entspannt. Seine Amtszeit endet mit dem Juli. Sonntag feierte er zudem seinen 70. Geburtstag. Auf dem Ausflugsschiff „Rostocker 7“ startete die Party mit Gratulanten aus der Rostocker Stadtgesellschaft, unter ihnen HMT-Rektorin Susanne Winnacker, der scheidende OB Roland Methling und die Fraktionsvorsitzenden der Rostocker Bürgerschaft.

Zur Galerie Eindrücke von der Verabschiedung von Joachim Kümmritz

Ralph Reichel, der ab dem 1. August das Ruder im Volkstheater übernimmt, schätzt den scheidenden Intendanten, mit ihm hat er drei Jahre ein Büro geteilt. Eine Zeit, die die beiden menschlich zusammengeschweißt hat. „Uns verbindet auch eine Streitkultur, die haben wir sehr lange trainiert“, sagte Reichel. „In der Sache hart, aber menschlich und fair“, so urteilt Reichel über Kümmritz. Nur eines brachte Reichel nicht übers Herz: den Intendanten zu duzen, obwohl der ihm das Du angeboten hatte.

„Glück gehört im Leben immer dazu“

Vieles im Leben habe Joachim Kümmritz „auf seine eigene Art gemacht“, sagt er. „Aber Glück gehört im Leben immer dazu.“ Und glücklich ist der scheidende Theatermann auf jeden Fall: „Ich hatte eines der schönsten Leben, die überhaupt je ein Mensch haben kann“, lautet seine persönliche Bilanz.

Geboren wird er 1949 in Berlin, wo er auch aufwächst. Nach dem Abschluss der Polytechnischen Oberschule 1965 erlernt er den Beruf des BMSR-Mechanikers. „Eigentlich wollte ich Koch werden, aber mein Vater fand, dass das kein ehrenwerter Beruf ist“, verrät Kümmritz. Um studieren zu können, macht er neben der Ausbildung sein Abitur in der Volkshochschule Berlin-Köpenick und studiert danach Ökonomie.

Selbst keine künstlerische Begabung

Den Weg zur klassischen Musik beschreitet Kümmritz eher zufällig durch den Vater eines Schulfreundes. „Der hat uns beim Skatspielen mit zwölf Jahren immer Dvořáks ’Aus der neuen Welt’ aufgelegt, obwohl wir die Schlager der Woche im Rias hören wollten“, erinnert er sich. Das habe ihn geprägt. Heute habe er eine riesige Klassik-CD-Sammlung. „Auch, wenn das mit dem Hörgerät nicht mehr ganz so viel Spaß macht, wie früher“, sagt er. Durch ein Theaterabonnement an der Schule lernt er das Berliner Theater kennen.

„Eine Freundin von mir spielte Orgelmusik. Also haben wir die Kirchen abgegrast“, erinnert sich Kümmritz. „Dadurch habe ich eine Beziehung zur Musik und zu künstlerischen Dingen bekommen.“ Er selbst habe keine künstlerische Begabung. „So kam ich zu Verwaltung und Ökonomie“, sagt er. Geholfen habe ihm dabei seine Affinität zur Bühne. „Man kann nicht nur in Zahlen und Tabellen denken“, so Kümmritz. „Ich habe Theater immer als Gesamtorganismus verstanden.“

Und dann ist da noch die andere Freundin, die Ballett tanzt und die Kümmritz später heiratet. Mit ihr geht er in den Norden, weil sie eine Stelle als Tänzerin am Schweriner Theater bekommt. Eine Affinität zur Ostsee habe er immer schon gehabt. „Ich liebe die Ostsee wahnsinnig, weil sie wunderschön ist“, sagt er. Genauso, wie Mecklenburg-Vorpommern. „Kurz nach Wittenberge habe ich die Koppelzäune gesehen – Weiden mit verbogenen Holzpfählen und Draht dran, dann mal ein kleines Städtchen, da habe ich gesagt, Mecklenburg ist ein schönes Land.“

Eigentlich wollte man mich das ganze Leben behalten“

Als Mitarbeiter Investbauleitung – der Abteilung für Planung und Bauvorbereitung des Theaters – fängt Kümmritz 1979 ebenfalls am Theater an. „Aber das wurde schnell langweilig“, sagt er. „Also wollte ich weg vom Theater.“ Doch er hat Glück: „Eigentlich wollte man mich das ganze Leben behalten“ wird er später in einem Interview sagen. So, wie in Schwerin, wo ihm die Stelle des stellvertretenden Direktors und später des Direktors für Ökonomie und Planung angeboten wird. Dort habe er endlich das tun können, was er am liebsten tue: etwas organisieren.

Und so bleibt er am Mecklenburgischen Staatstheater. Zunächst als stellvertretender Generalintendant, dann als geschäftsführender Intendant und von 1999 bis 2016 als Generalintendant und Geschäftsführer. Dort erlebt er die turbulenten Wendejahre, den Kampf um Zuschauerzahlen und Arbeitsplätze. „Die Besucherzahlen gingen um ein Drittel zurück. Es gab sogar den Vorschlag, das Theater erst mal zuzumachen. Dazu kam es zum Glück nicht“, so Kümmritz. Aber für ihn gibt es dort einiges zu tun: Das Theater muss neu strukturiert, bei laufendem Betrieb saniert, die Einnahmen müssen gesteigert werden. Um neue Zuschauer zu gewinnen, entwirft Kümmritz mit Operndirektor Werner Saladin und Schauspieldirektor Ingo Waszerka neue Formate, wie 1993 die Schlossfestspiele oder die Theaterthekennacht. Er ist eben ein Macher. Einer, der auch mal neue Wege geht. Einer, der sich nicht zu schade ist anzupacken. „Ich habe schon alles im Theater gemacht“, verrät Kümmritz. „Ich war Regieassistent, Beleuchter, habe in den Werkstätten geholfen und auf Gastspielen Bühnenbilder verladen.“ Als bei „Der Moskauer Chor“ ein Schauspieler ausfiel, stand er selbst auf der Bühne. „Das war total lustig, aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich alles neben meiner Arbeitszeit machen muss“, sagt er. Und dann sitzt ihm so manches Mal auch der Schalk im Nacken: „Bei der letzten Vorstellung eines Theaterspiels macht man immer Blödsinn, den das Publikum nicht bemerken darf“, verrät er. „Ich hatte eine Wodkaflasche in der Jacke und habe in der Vorstellung so getan, als wäre ich betrunken und einige Kollegen haben es geglaubt.“

„Gesundheit, Sonnenschein und Gottes Hilfe“

2014 wird er zusätzlich Geschäftsführer und Intendant der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/ Neustrelitz. „Ich wurde in München am 15. Februar angerufen und gefragt, ob ich am 1. März anfangen kann“, erinnert sich Kümmritz. 2016 kommt mit einem Intendanten-Vertrag mit dem – bis dahin krisengeschüttelten – Rostocker Volkstheater eine weitere „Baustelle“ dazu. „Wir hatten keinen Spielplan für die erste Saison, keinen Wirtschaftsplan, wir hatten gar nichts. Das habe im ganzen Leben noch nicht erlebt. Das war sicher eine meiner größten Herausforderungen“, sagt Kümmritz.

Und die hat er bravourös gemeistert. Er hat das Volkstheater inzwischen wieder in ruhigeres Fahrwasser geleitet und damit den Weg für Nachfolger Ralph Reichel geebnet. Dem Hause bleibt er auch weiterhin erhalten: Ab dem 1. August ist er Direktor des Rostocker Volkstheatersommers.

Und sonst? „Gesundheit, Sonnenschein und Gottes Hilfe“, mehr braucht Kümmritz nicht. Doch, da war doch noch was: 2025 steht der Neubau des Rostocker Theaters an: „Das möchte ich auf jeden Fall noch erleben“, sagte Kümmritz.

Stefanie Büssing und Thorsten Czarkowski