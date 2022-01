Rostock

Die Karnevalsklubs in Mecklenburg-Vorpommern blicken betrübt auf die kommende Session im Februar. „Viele Vereine haben ihre Veranstaltungen abgesagt“, berichtet Lutz Scherling, Präsident des Karneval-Landesverbandes MV (KLMV). Die aktuelle Corona-Lage macht den Klubs einen Strich durch die Rechnung. Die Feiern wären unter den geltenden 2G-plus-Regeln finanziell nicht möglich. Kosten wie zum Beispiel für Veranstaltungstechnik und Räume können mit einer eingeschränkten Besucheranzahl nicht gedeckt werden. Außerdem möchte man „genug Vorsicht walten lassen“ und „es wäre auch kein Karneval, wie wir ihn kennen“, so Scherling.

Usedomer Vereine zeigen sich besorgt

Lutz Scherling (Präsident des Landeskarnevalverbandes Mecklenburg Vorpommern) . Quelle: Norbert Fellechner

Die Situation geht den Klubs an die Substanz. Das wiederholte Ausfallen der Karnevals-Veranstaltungen wird zunehmend eine Belastung für die Vereine, sowohl finanziell als auch persönlich. „Es ist ein bisschen deprimierend“, sagt Bernd Kellermann, Präsident des Ahlbecker Karneval Klubs (AKK). Er befürchtet sogar, dass der Klub wegen zu wenig Aktivität auseinanderfallen könnte. Die Proben finden zwar statt, jedoch „glaubt man nicht daran“, dass die Session diesen Februar gefeiert werden kann. Besonders schwer ist die Situation für den Nachwuchs. Die Kinder und Jugendlichen dürfen zwar teilweise trainieren, können ihre eingeübten Tänze aber nicht auf der Bühne ihren Eltern und Freunden präsentieren. „Das ist traurig“, so der Präsident des AKK. Der Nachwuchs ist für die Vereine wichtig. In der aktuellen Lage ist es jedoch schwierig, die Jugend motiviert zu halten. Der Präsident des Ückeritzer Karneval Clubs (ÜKC) Otto Witthans äußert sich besorgt: „Man weiß nicht, ob einige Vereine überleben werden.“

Auf der Suche nach Alternativen

Pauschal abgesagt seien die Veranstaltungen nicht, sagt Lutz Scherling. Man möchte dort, wo es möglich ist, den Karneval unter der Berücksichtigung der 2G-plus-Regeln und Hygienemaßnahmen stattfinden lassen. So plant beispielsweise im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Feldberger Karneval Klub (FKK) eine Austragung unter besonderen Vorschriften. Jeder Verein schaue da gerade ein bisschen auf sich, inwieweit eine Umsetzung im kleinen Rahmen umsetzbar sei, so Scherling.

Der Rostocker Karnevalsclub (RKC) plant derzeit ein digitales Programm, welches online via Facebook, YouTube und Instagram übertragen werden soll. Damit möchte man vor allem ein Zeichen setzen. „Wir sind noch da“ lautet die Botschaft. Was genau die Karnevalfans aber erwarten wird, verrät die Präsidentin des RKC Kristin Wolber vorerst noch nicht: „Lassen Sie sich überraschen!“. Geplant sind die Online-Events für Weiberfastnacht (24.02.), Rosenmontag (28.02.) und Aschermittwoch (02.03.).

Hoffnung auf bessere Zeiten

Trotz der traurigen Situation für viele Vereine macht die Präsidentin des Velgaster Carneval Clubs (VCC) Ulrike Pfennig Mut: „Es kommen auch wieder andere Zeiten.“ Bis dahin gilt es zu hoffen, dass die Vereine und Klubs im Land diese Auszeit überstehen werden und dass die Karnevals-Tradition, vielleicht schon ab kommenden November, wieder auslassend gefeiert werden kann.

Von Dominik Beeskow