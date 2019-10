Kempowski-Texte zum Leben erweckt

Rostock

Es ist noch eine recht junge Tradition: Zum zweiten Mal gab es die Kempowski-Lesung im Steigenberger-Hotel Sonne. Das Haus ist mit dem Schriftsteller Walter Kempowski (1929-2007) auf besondere Weise verbunden, denn seit 2017 verfügt das Haus über eine Kempowski-Suite.

Ort der Lesung war die „Alte Apotheke“ im Erdgeschoss des Hauses, wo sich am Samstagabend rund 30 Zuhörer eingefunden hatten. Mitorganisiert hatte die Veranstaltung das Kempowski-Archiv: Katrin Möller-Funk hatte den Text des Abends für eine „klassische Wasserglas-Lesung“, wie sie sagte, ausgewählt. Gewonnen wurde für den Abend der Volkstheater-Schauspieler Bernd Färber, der derzeit auch in „ Richard III.“ auf der Bühne zu sehen ist.

Zu hören waren zwei Kapitel aus dem Roman „Aus großer Zeit“, sie hatte Walter Kempowski im Jahr 1913 angesiedelt, in jenem Jahr also, in dem sich die Eltern des Schriftstellers kennenlernten. So entführte dieser Romanausschnitt die Zuhörer in den Ostsee-Badeort Graal (der 1938 zu Graal-Müritz erweitert wurde); sie bekamen nicht nur einen Eindruck vom Badeleben des Jahres 1913, auch vom Alltag in Gastronomie und Hotellerie, was wiederum zum Leseort passte. Bernd Färber las modulationsreich, gestikulierte bisweilen, sang auch mal, brachte also richtig Leben in die Geschichte. Das passte prima zu den anekdotenreichen Texten Kempowskis, die von Alltagsbeobachtungen, Reflexionen und Abschweifungen nur so wimmelten. Das ist für so manches Bonmot gut: „Der Mensch ist eine traurige Maschine“, lässt Walter Kempowski eine seiner Figuren sagen.

Die Literarisierung des eigenen Lebens – in diesem Fall betraf es die Familie Kempowski insgesamt – war hier auch von einer gewissen Nostalgie getragen. Und diese Nostalgie spiegelte sich auch im ehrwürdigen Interieur der „Alten Apotheke“ wider, eine Lesung aus alter Zeit zwischen alten Tiegeln und Töpfen. Eine Reise ins Jahr 1913, in eine Ära also, als eine Übernachtung mit Vollpension noch vier Reichsmark kostete. Es war aber auch das letzte Jahr, bevor sich das Leben in Europa mit dem Ersten Weltkrieg für immer verändern sollte.

Von Thorsten Czarkowski