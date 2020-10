Künstler in MV arbeiten für "Kunst offen"

Ziesendorf/Buchholz

Nur wenige Kilometer vor Rostock entfernt – aber eine komplett ländliche Idylle. Hier ist Ruhe, zum Entspannen oder auch, um kreativ zu werden. In Buchholz arbeiten derzeit fünf Künstler zusammen: Das sind Grit Sauerborn (Malerin), Bianka Marschall (Malerin), Bernhard Schrock (Maler), Björn Krause (Illustrator und Maler) sowie Marcusz Schöne (Maler und Grafiker). Die fünf Künstler sind Teil der landesweiten Aktion „Kunst heute“, die vom 3. bis 11. Oktober an 116 Orten in MV stattfindet.

Zeitgenössische Kunst in MV erleben

Anzeige

„Der menschliche Austausch ist wichtig“

„Zeichnen und Pilgern“ – das ist die Überschrift für das Projekt, zu dem sich die Künstler für diese Zeit zusammengeschlossen haben, wozu sie auch die Besucher einladen. Die Anregung, das in Buchholz stattfinden zu lassen, kam von Dr. Martin Kumlehn, dem Pastor der Gemeinde Ziesendorf, Ortsteil Buchholz. Auf diese Weise werden viele Orte rund um die Buchholzer Kirche als Arbeits- und Ausstellungsorte zugänglich: der Pfarrgarten, die Scheune, die Kirche, das Mausoleum sowie eine kleine Gartenhütte. Die Kuratorin des Projektes „Zeichnen und Pilgern“ ist die Künstlerin Grit Sauerborn. „Es geht darum, die Künstler zusammenzubringen und ihnen ein Podium zu bieten“, so die Kuratorin. Dazu haben sich die fünf also zusammengeschlossen, die nicht nur ähnliche künstlerische Felder beackern, sondern auch zusammenpassen. „Auch der menschliche Austausch ist wichtig“, so Grit Sauerborn. „Es ist eine eben alte Tradition von Künstlern, vor der Natur zu malen“, erklärt Grit Sauerborn den Pleinair-Charakter von „Zeichnen und Pilgern“.

Jeder Künstler arbeitet an seinem Ort

Die Gruppe harmoniert, die Chemie scheint zu stimmen. „Es sind Künstler, die für mein Empfinden etwas zu sagen haben“, bekräftigt Sauerborn die Zusammenstellung. Jeder der Künstler hat seinen Ort und arbeitet zwar für sich, aber zwischendurch gibt es immer wieder künstlerischen Austausch. Vom 28. September bis zum 2. Oktober schaffen die Künstler in Buchholz ihre Arbeiten. Der Zeitdruck verhilft auch dazu, die eigene Arbeit fertigzustellen, so wie es Bernhard Schrock mit seinem Triptychon macht. In seiner kleinen Hütte hat er sein Arbeitsdomizil gefunden, „dort schlafe, esse und arbeite ich“, sagt er.

Zur Galerie Fünf Künstler leben und arbeiten für das Projekt „Zeichnen und Pilgern“

In der Pfarrscheune arbeitet Grit Sauerborn, die die Dorfbewohner gebeten hat, nicht mehr benötigte Alltagsgegenstände mitzubringen, „was so im Haushalt, auf dem Dachboden oder im Keller herumliegt“. Daraus kreiert sie einen Kunstflohmarkt. Bianka Marschall arbeitet in einem Raum im Pfarrhaus an ihren Collagen, ein oftmals langer und kleinteiliger Kreativprozess, in dem auch Frottagetechniken zur Anwendung kommen.

Marcusz Schöne lebt und arbeitet im Garten

Im Garten des Pfarrhauses hat sich Marcusz Schöne seinen Schlafplatz in einer kleinen Baumhütte gesucht, daneben hat er sich einen kleinen windgeschützten Arbeitsbereich eingerichtet. Eine Besonderheit dabei: „Ich arbeite vorwiegend nachts“, so der Künstler, der noch bis zur Eröffnung von „Kunst heute“ viel zu tun hat. Ein paar Meter weiter, ebenfalls im Pfarrgarten, arbeitet Björn Krause an seinen Werken. Dabei haben kreative Pausen manchmal auch mit dem Arbeitsprozess zu tun, „viel Zeit verbringe ich damit, dass die Farbe trocknet“, sagt Björn Krause.

Kunst mit musikalischer Begleitung

Das alles kann der Besucher sehen, wenn er hierherkommt. Das Wort Pilgern gilt also durchaus für die kunstinteressierten Gäste, die den Weg hierher finden. Sie begehen nicht nur die Wege zwischen den Orten, an denen die Künstler arbeiten. Pilgern ist eben auch ein Prozess der Erkenntnis, betont Grit Sauerborn. Umrahmt wird das Kunstprojekt von Musik, so wird Tobias Wolff die Kirchenorgel der Buchholzer Kirche spielen, dazu tritt die Band „MIG3G“ auf. Das sind die Musiker Theo Jörgesmann (Klarinette), Hagen Stüdemann (Bass) und Sascha Sauerborn (Schlagzeug). So bekommt das Event noch einen festlichen Rahmen. Bereits am 1. Oktober laden sie zu einem Tag des offenen Ateliers.

Freunde und Förderer unterstützen das Projekt

Grit Sauerborn hebt ganz besonders Gemeindepastor Dr. Martin Kumlehn hervor, wenn sie an die Freunde und Förderer dieses Projekts denkt. „Er hat großes Vertrauen zu uns, nicht nur die Türen zum Pfarrhaus und zur Kirche stehen offen“, so die Künstlerin. Die freundliche und entspannte Atmosphäre rund um die Buchholzer Kirche überträgt sich auf alle Künstler, wozu bestimmt auch das freundliche Spätsommerwetter in den letzten Tagen beigetragen hat. Aber auch Geld ist wichtig: Eine Reihe von Förderern ist bei diesem Projekt mit im Boot. „Zeichnen und Pilgern“ wird gefördert von der Stiftung „Kirche mit anderen“, der Ehrenamtsstiftung MV, dem Landkreis Rostock, der Nordkirche, dem Künstlerbund MV sowie dem Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Die Ausstellung „Zeichnen und Pilgern“ ist vom 4. bis 11. Oktober zu sehen, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Dann erwarten die Künstler auch Kunstfreunde, die sich auf den Weg nach Buchholz aufgemacht haben. Finissage bei „Zeichnen und Pilgern“ ist am 11. Oktober um 15 Uhr.

Von Thorsten Czarkowski