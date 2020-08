Künstlerisch den Klimaschutz angehen: Hinnerk Schönemann unterstützt Ideensuche

Schwerin/Belitz

Der Wundergarten Belitz, gelegen zwischen Laage und Teterow, bildete den Rahmen für die Präsentation der neuesten Ausgabe des Wettbewerbs: „ Klimasichten – mit Weitblick in die Zukunft“, so der vollständige Titel der Ausschreibung, will innovative und künstlerische Ideen in diesem Bereich sammeln.

Der Wettbewerb hat vier Kategorien

Es gibt bei der Einreichung vier Sparten: Malerei/Grafik, Plakat/Collage, Kurzfilm sowie eine offene Kategorie. Letztere ist besonders interessant – da ist praktisch alles möglich, von Musik über Skulpturen bis hin zur Street Art. In der Ausschreibung werden Preisgelder in Höhe von 15 000 Euro ausgereicht, Einsendeschluss ist der 30. September 2020.

Wundergarten mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit

Die Betreiber vom Wundergarten Belitz hatten 2018 einen Kurzfilm eingereicht und damit in diesem Wettbewerb einen Sonderpreis gewonnen. Betrieben wird der Wundergarten von der Initiative Power On; die Gastgeber konnten sich bei dieser Gelegenheit vorstellen. Diese Initiative steht auf Basis des christlichen Glaubens, sie will ökologische Nachhaltigkeit fördern und Nächstenliebe leben, der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei Kindern und Jugendlichen.

Der Klimawandel stellt viele Fragen

Der Wettbewerb „ Klimasichten – Mit Weitblick in die Zukunft“ befasst sich mit Fragen, die spätestens seit „ Fridays for Future“ in aller Munde sind: Wie verändert sich das Klima und was bedeutet das für uns? Oder: Wie wird die Welt, in der wir leben, in Zukunft aussehen? Und schließlich: Welchen positiven Beitrag kann jeder Einzelne von uns leisten?

Klima-Ideen gesucht, auch deren künstlerische Verarbeitung

Dabei geht’s nicht nur um Ideen, auch um die künstlerische Verarbeitung. Energieminister Christian Pegel hat dafür einen prominenten Fürsprecher gefunden: Schauspieler Hinnerk Schönemann, der in Mecklenburg-Vorpommern seinen Hauptwohnsitz hat und mit Land und Leuten verbunden ist. Schönemann ist schließlich aus zahlreichen TV-Produktionen („Nord bei Nordwest“, „Der mit dem Schlag“, „ Marie Brand“) bekannt.

Schirmherrschaft des Schauspielers ist ein Pluspunkt

Christian Pegel freut sich über diese Schirmherrschaft, „es gibt dann einfach mehr Aufmerksamkeit für das Thema“, so der Minister. Hinnerk Schönemann engagiert sich zum zweiten Mal für diese Aktion. Minister und Schauspieler liegen bei diesem Thema auf einer Wellenlänge, wohl auch deswegen, weil hier ein unterhaltsamer Zugang zum Thema Umwelt- und Klimaschutz gegeben ist. Überhaupt sei der künstlerische Zugang zum Thema Umwelt eine ganz andere Sache, „es ist viel leichter und fluffiger als das Wissenschaftliche“, so Pegel.

Schönemann wurde auch von seinen Kindern inspiriert

„Ich habe drei Kinder“, argumentierte Schönemann, „und die sagen öfter zu mir: Papa, das geht so nicht.“ Immer stärker sei der Schauspieler durch seinen Nachwuchs für das Thema Umwelt sensibilisiert worden. Es gebe immer mehr Kinder, die in puncto Klimaschutz „mit dem Finger auf die Eltern zeigen“, so Schönemann. Für ihn war das wachsende Engagement für die Umwelt auch ein Lernprozess, „vor zehn Jahren hab ich mir das noch nicht vorstellen können“, bekannte Schönemann.

Der Wettbewerb ist für alle Altersklassen offen

In der Auswertung der Einreichungen gibt’s immer wieder Überraschungen, wie kreativ von den Einsendern mit diesem Thema umgegangen wird. „Es macht Freude, in der Jury zu sein“, sagte Sabine Matthiesen vom Filmbüro MV, die diese Aktion begleitet. Das Thema spricht vor allem junge Leute an, obwohl es keine Altersbeschränkungen gibt, „es können im Grunde Leute im Alter zwischen drei und 90 teilnehmen“, so Matthiesen.

Im Wundergarten Belitz werden die Ideale von morgen gelebt

Als Beispiel für ein gewachsenes Engagement stehen die vielen Mitstreiter von Power On, die sich auf dem Wundergarten Belitz ein ökologisch korrektes Refugium geschaffen haben. Eric Klausch, der dem Vorstand der Initiative angehört, gab einen Einblick in die Arbeit, die den Wundergarten Belitz so besonders macht. Dort werden bereits die Ideale gelebt, die eine bessere Welt von morgen braucht – von Umweltschutz über Nachhaltigkeit bis hin zur Inklusion.

Weitere Infos: Wettbewerbsbüro im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern ist die Ecolo Agentur für Ökologie und Kommunikation, Kontakt über Tel. 0421/230011-20 oder per Mail: klimasichten@em.mv-regierung.de, alle Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.klimasichten.de

Von Thorsten Czarkowski