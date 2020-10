Kunst heute: Zeitgenössische Kunst in Mecklenburg-Vorpommern erleben

Schwerin/Rostock

Es ist eine noch recht junge Tradition: Zum 13. Mal öffnen sich Ateliers, Künstlerhäuser, Kunstvereine, Museen, Skulpturenparks, Galerien, Gutshäuser, Schlösser und Kirchen mit Ausstellungen und Kunstaktionen für das Publikum. Denn „Kunst heute“ wurde 2008 durch den Künstlerbund MV und den Verband der Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, der aktuellen Kunst im Land ein breiteres Forum in der Öffentlichkeit zu bieten.

Künstler in MV arbeiten für "Kunst heute"

An 116 Orten findet „Kunst heute“ statt

An 116 Orten im Land finden Ausstellungen, Performances, Installationen, Führungen und Künstlergespräche statt. Die etwa 380 beteiligten Künstler machen an den vielgestaltigen Kunstorten die zeitgenössische Kunst erlebbar. Als neuer Partner nimmt die Nordkirche mit mehreren Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern erstmals am Projekt teil. Am 3. Oktober um 13.30 Uhr wird die Ausgabe 2020 von „Kunst heute“ in der evangelischen Kirche von Brüel eröffnet.

Auch Kunstrundgänge sind geplant

Durch eine Jury wurden sieben Projekte ausgewählt, die im Rahmen von „Kunst heute 2020“ speziell gefördert werden, weil sie die Vernetzung von verschiedenen Kulturorten besonders in den Mittelpunkt stellen. Das Projekt „Drittvariable“ etabliert am 4. Oktober eine Route durch die Rostocker Innenstadt. Der „Art Guide 2020“ lädt an den Wochenenden 3./4. und 10./11. Oktober zu Führungen in die Stadtkirche Sternberg und anschließend ins Archäologische Museum Groß Raden ein. Zwischen der Druckwerkstatt von Hannes Schützler in Qualitz und der Kunstkirche Eickelberg können Besucher die alten Landwege in unserer Kulturlandschaft neu entdecken.

In Rostock gibt es eine Kunstroute

Wie bereits in den Vorjahren versucht das Projekt Kunstradius einen Radschlag von 40 Kilometern rund um das Atelier „Transparente Welten“ der Künstlerin Daniela Melzig in Augzin zu ziehen. Kunst und Gäste werden mit GPS verknüpft, Touren interaktiv mit Hilfe von Apps gestaltet. Die Kunstroute Rostock verbindet sechs Galerien und Ateliers im Rostocker Stadtzentrum und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Auch hier gibt es Angebote zu geführten Exkursionen. In Abstimmung mit den Kulturorten „Kunstkubus Cubic“ in Greifswald und der Groß Kiesower Kirche St. Laurentius realisiert die Künstlerinnengruppe Koll.aktiv die Veranstaltungsreihe „kann sein“ in und um die Scheune 27 in Krebsow.

Auch die Nordkirche ist an „Kunst heute“ beteiligt

Die Nordkirche ist mit 20 Standorten an „Kunst heute“ beteiligt. Das von dem Künstler Herbert W. Hundrich initiierte Projekt W.I.R. in fünf Kirchen der Region Ruhner Berge oder die Ausstellung der Greifswalder Künstlerin Sarah Fischer in der Kirche Horst stehen repräsentativ für die Förderung von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern durch diese neue Kooperation von Kunst heute und den Gemeinden der Nordkirche.

Das ganze Programm unter: www.kunstheute-mv.de

