Kunstgalerien im MV locken mit Vielfalt

Rostock

Ein großes Angebot haben die vielen Galerien im Lande derzeit. Zum Beispiel in der Galerie „De Drom“ in Kröpelin, die im umgebauten Bahnhofsgebäude ihren Platz hat. Dort sind gerade Fotografien von Lilian Wunschik und Sven Kierst zu sehen. Ihre Arbeiten sind auf der Halbinsel Wustrow entstanden, die sonst nicht ohne weiteres zugänglich ist. Die beiden Künstler bekamen die Gelegenheit, dort zu arbeiten. „Ich habe dort drei Tage im Frühjahr 2021 fotografiert“, so Lilian Wunschik. Die Fotografien geben einen Blick auf einen der interessantesten „Lost Places“ in Mecklenburg-Vorpommern, sie haben eine künstlerische Qualität. In den Blick geraten die Hinterlassenschaften der Sowjetarmee, die das Gelände bis Anfang der 1990er Jahre nutzte. Nach fast 30 Jahren hat sich die Natur große Teile des Areals zurückerobert, auch der Zerfall der hinterlassenen Gebäude macht die Motive so besonders. Eines ihrer bemerkenswerten Fotos hat Lilian Wunschik „The Waiting Room“ genannt. Mit interessanten Perspektiven und Bildausschnitten bekommen diese Motive ihre Wirkung. Zu sehen ist die Fotoausstellung bis 26. September.

Würdigung für Kate Diehn-Bitt, Elisabeth Sittig und Hedwig Holtz-Sommer

Der Kunstverein zu Rostock blickt indes in die Kunstgeschichte. „Vergessene Kunst“ heißt die aktuelle Ausstellung, die Arbeiten von Kate Diehn-Bitt, Elisabeth Sittig und Hedwig Holtz-Sommer zusammenfasst. Der Hintergrund: In den 1920er Jahren gab es eine aufstrebende Gruppe an jungen Künstlern und Künstlerinnen, die aber noch zu jung waren, um zur Avantgarde der Klassischen Moderne zu gehörten. Ihr künstlerischer Aufstieg wurde dann durch die Nationalsozialisten verhindert. Wenn die Künstler den Krieg überlebt hatten, konnten sie nicht mehr an ihre alten Erfolge anknüpfen. So ist diese Ausstellung auch eine wichtige Würdigung dieser drei Künstlerinnen. Die Werke kommen aus der Sammlung der Universität Rostock und wurden bisher noch nicht oder relativ selten gezeigt. Die Ausstellung ist bis 29. August in der Galerie Amberg 13 in Rostock zu sehen. Am 22. August um 15 Uhr lädt der Kunstverein zu Rostock dort zu einem Kunstgespräch mit Kuratorin Cathrin Frühauf ein.

Magischer Rundgang in der „Societät Rostock maritim“

In der „Societät Rostock maritim“ haben die Kulturstiftung Rostock und die Kulturhistorische Gesellschaft Rostock eine Ausstellung von Werken des Bildhauers Reinhard Buch und des dänischen Malers Jesper Østerbye eröffnet. Die Schau ist bis zum 17. Oktober zu sehen. Ein besonderer Rundgang durch die Galerie soll am 21. August um 20 Uhr stattfinden. „Die Galerie wird von einem magischen Leuchten erfüllt sein“, versprechen die Veranstalter, „wenn die Bilder von Jesper Østerbye bei Dunkelheit mit blauem Licht angestrahlt werden, beginnen sie zu leuchten“.

Neue Werke von Feliks Büttner in Rostock zu sehen

Arbeiten des Rostocker Zeichners, Malers und Grafikers Feliks Büttner sind derzeit in der Galerie Auriga im Rostocker Fischereihafen ausgestellt. „Anoroc – Neue Bilder von Feliks Büttner“ heißt die Schau, die bis 28. August läuft. Sie zeigt Malereien auf Leinwand, die in der Pandemie entstanden sind. Die „Galerie Hinter dem Rathaus“ in Wismar präsentiert derzeit die Ausstellung „Poles Apart“ mit Arbeiten von Linda Grüneberg und Hermann Grüneberg. Zu sehen sind Keramik, Plastik und Frottagen. Die Ausstellung läuft bis zum 11. September. Der Kunstverein Usedom zeigt im Kunstpavillon in Heringsdorf bis 5. September die Ausstellung „Mai und McLovla – Skulpturen und Fotoarbeiten“. Die Ausstellung „Trial & Error“ in der Galerie „Circus eins“ in Putbus stellt bis 5. September Werke von 13 Künstlerinnen und Künstlern aus, es sind „Ergebnisse experimenteller Handlungen“. Unter den beteiligten Künstlern sind Christian Frosch, Cindy Schmiedichen oder Ruzica Zajec.

„Echo – Kunst im Widerhall“ in Schwerin

Die fünfte Ausgabe der Ausstellungsreihe „Echo – Kunst im Widerhall“ im neuen Kunstraum Schwerin des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern öffnet am 21. August. Die Schau wurde von Susanne Gabler kuratiert. Das künstlerische Thema heißt „Linien“, zu sehen sind Arbeiten der Künstlerinnen Karin Schroeder und Iris vom Stein. Laufzeit ist bis zum 26. September, die Galerie befindet sich in der Goethestraße 15 in Schwerin.

Stadtkirche Neustrelitz zeigt ebenfalls Kunst

Die Ausstellung „Von der Kunst die Krise zu deuten“ ist derzeit in der Stadtkirche Neustrelitz zu sehen. Gezeigt werden 15 Beiträge des gleichnamigen Wettbewerbs der Nordkirche. An der Ausschreibung hatten am Anfang des Jahres 65 Künstler teilgenommen und sich künstlerisch und auch religiös mit der Corona-Pandemie auseinandergesetzt. Sie hatten Zeichnungen, Gemälde, Installationen, Videos und Audiofiles eingereicht – vieles davon fand den Weg in die jetzige Ausstellung. Sie ist bis 31. August täglich geöffnet.

Goldwerk Galerie in Rostock zeigt Kunst aus Leipzig und Halle

Zu den kleineren Ausstellungsorten im Land gehört auch die Goldwerk Galerie in Rostock. Seit dem vergangenen Wochenende ist dort die Ausstellung „Grüße aus LE / Greetings from LE“ zu sehen, versehen mit dem Untertitel „Junge Positionen aus Halle und Leipzig“. Sie bietet einen Querschnitt durch Grafik, Keramik, Malerei, Objekt, Plastik, Porzellan, Schmuck, Skulptur. Bis 25. September wird die von Carlo Leopold Broschewitz und Galerist Mathias Goldberg kuratierte Gruppenausstellung präsentiert, 17 Künstler sind beteiligt.

Von Thorsten Czarkowski