Montagnachmittag am Kröpeliner Tor: Im Schuhhaus Höppner sind die Türen zu. Geschlossen wegen Inventur. „Doch auch so würden wir an einem Montag früher zumachen“, sagt Inhaber Michael Höppner. Seit die Demonstrationen durch die Innenstadt ziehen, seien immer weniger Kunden gekommen. „Maximal Menschen, die beim Stadtbummel Angst bekommen haben und Schutz suchten“, sagt Höppner. Das Geschäft offenzulassen, hätte dann keinen Sinn. „Der Umsatz ist bei null, es entstehen nur Kosten – die Situation ist verheerend“, sagt der 66-Jährige.

Natürlich sei die Demonstrationsfreiheit ein hohes Gut. „Aber es ist fraglich, wie viele Menschen einfach nur dieses Recht wahrnehmen und wie viele dabei sind, die etwas anderes wollen. Und es kann nicht sein, dass Splittergruppen dieser Demos durch die Stadt laufen und Angst und Schrecken verbreiten“, so Michael Höppner.

Verkürzte Standzeiten auf dem Rostocker Wochenmarkt

Umsatzeinbußen treffen auch die Wochenmarkthändler, die immer montags auf dem Neuen Markt stehen. Normalerweise ist dort bis 17 Uhr geöffnet, um Kunden auch nach deren Feierabend mit frischen Waren zu versorgen. Durch die Demonstrationen muss bereits 15 Uhr abgebaut werden. „Im Januar haben es die Händler eh schon schwer“, sagt Großmarkt-Chefin Inga Knospe. Mit dem Wissen um verkürzte Standzeiten hätten einige der Markthändler den Montag jetzt aber ganz aufgegeben.

Trauriges Bild am Neuen Markt: Nur noch drei Händler bieten hier montags ihre Waren an. Und selbst sie müssen früher abbauen. Quelle: Ove Arscholl

„Ich bin generell ein Freund von Meinungsfreiheit“, sagt die Großmarkt-Chefin. Dennoch sei ärgerlich, dass keine Kompromisse gefunden werden konnten. „Beispielsweise ist mittwochs kein Markt, da würde eine Demonstration zumindest die Händler nicht beeinträchtigen.“

Auch Rostocker Musikschule ist betroffen

Ungewöhnlich leer ist auch der Parkplatz der Weltmusikschule „Carl Orff“, die im Haus der Musik am Rosengarten sitzt. Anja Eggert wartet auf ihren Sohn Paul. Normalerweise würde der 14-Jährige selbst heimkommen. Doch seit einigen Wochen holt die Rostockerin den Jungen wieder ab. „Zeitweise kam man ja hier kaum weg, weil an der Hermannstraße und am Steintor alles abgeriegelt war“, nennt sie Gründe dafür. Anwohner wurden nach Ausweiskontrolle zwar durchgelassen. Dennoch hätten sich beide sicherer damit gefühlt, den Heimweg gemeinsam anzutreten.

Anja Eggert holt ihren Sohn Paul (14) montags wieder von der Musikschule ab. Denn ihr Heimweg war bisher entweder von Demonstranten oder der Polizei abgeschnitten. Quelle: Ove Arscholl

In der Musikschule kennt man diese Sorgen. „Normalerweise ist montags einer unserer Haupt-Tage, da steppt hier der Bär“, sagt die stellvertretende Leiterin Manja Lange. Doch seit den Demonstrationen sei die Lage schwierig geworden. Nicht nur, weil man mit dem Auto schlecht in die Innenstadt kommt. „Dass der Nahverkehr eingeschränkt oder nicht fuhr, hat dazu geführt, dass viele Schüler nicht mehr kommen konnten“, berichtet sie.

Zudem seien gerade montags auch die Kurse für die ganz Kleinen. Der Anblick der vielen Tausend Menschen im Rosengarten sei für manche Eltern mit kleinen Kindern eine Kulisse gewesen, bei der sie lieber zu Hause geblieben wären. „Die Kollegin hat deshalb schon umgeschwenkt und samstags nachunterrichtet“, erklärt Manja Lange. Sie sei grundsätzlich sehr für die Demonstrationsfreiheit. „Aber das hat ein Ausmaß angenommen, das gefühlt keinem mehr hilft.“

Warum immer in der Innenstadt?

Mike Saul ist an diesem Montag schon fast verwundert, dass am Nachmittag noch Kunden zu ihm kommen. „Die Leute haben in der gesamten Innenstadt an diesem Tag spürbar weniger Lust aufs Einkaufen“, sagt der Inhaber des Spielzeugladens „Wupatki“. Das sei sogar messbar: „Wir haben montags 70 Prozent weniger Kundschaft“, berichtet der Unternehmer.

Der Umsatz bleibe weg – die Höhe der Miete und Nebenkosten aber die gleiche. „Das ist eine Belastung. Und das in eh schon herausfordernden Zeiten.“ Er würde sich wünschen, dass die Demonstrationen nicht immer die Innenstadt betreffen. „Mir ist klar, dass die Menschen gesehen werden wollen. Aber wenn ihretwegen keiner mehr in die Stadt kommt, dann sieht sie auch keiner“, sagt Saul, bevor er den Laden abschließt.

Mike Saul, Inhaber des Spielzeuggeschäfts „Wupatki“ Quelle: Ove Arscholl

Während sich am Neuen Markt Demonstranten zum Thema „Solidarisch durch die Pandemie“ versammeln, sitzen wenige Meter weiter einige Besucher bei Pizza und Pasta in der „L’Osteria“. Immer montags wird dort ab 16 Uhr der Lieferdienst eingestellt. „Unsere Fahrer kommen ja weder an den Laden ran noch wieder weg“, sagt Chef Daniel Weiß.

Rund 40 Prozent Verlust an Demo-Montagen

Vergangene Woche sei es besonders schlimm gewesen. „Da stand die Polizeisperre direkt vor unseren Fenstern. Und die Fahrzeuge mit vollem Licht und Blaulicht – unsere wenigen Gäste saßen wie in der Disco“, erzählt er. Rund 40 Prozent Umsatz würden an den Demo-Montagen eingebüßt. „Selbst viele Stammgäste machen sich nicht mehr auf den Weg“, sagt Weiß.

Auch Kirstin Wilken und Stephanie Kraatz hatten überlegt, ob sie an diesem Montag abends essen gehen. „Wir haben extra weiter weg geparkt, damit wir nachher auch wieder aus der Stadt rauskommen“, erzählt Stephanie Kraatz. Aus ihrem Freundeskreis kenne sie Rostocker, die in der Innenstadt arbeiten und montags Angst hätten, nach dem Dienst nach Hause zu gehen – weil nicht klar wäre, wie sich die Demos entwickeln und ob sich die Teilnehmer an die Regeln und Routen halten. „Im Restaurant fühle ich mich sicher, aber einen Stadtbummel würde ich heute auch nicht machen“, sagt Kirstin Wilken.

Citymanager Peter Magdanz kennt vor allem die Sorgen der Händler. So, wie es jetzt montags ist, sei es eine Katastrophe für die Innenstadt. „Die Lage ist allgemein nicht rosig und die Händler sind auf jeden Euro angewiesen“, sagt er. Bilder von Verfolgungsjagden durch die City, von Angriffen auf Polizisten in der Fußgängerzone machen den Menschen Angst und sorgen für ein Imageproblem der Hansestadt. „Die Meinungsfreiheit in allen Ehren. Aber wenn die Demo-Organisatoren sagen, dass sie ja niemanden beeinträchtigen wollen, dann sind das für mich Krokodilstränen“, so Magdanz.

Von Claudia Labude-Gericke