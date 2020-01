Liebe als Lebensmodell

Rostock

Für ihr neues Buch hatte sich Daniela Krien bei einem Online-Datingportal angemeldet. „Es gibt dort echt skurrile Dialoge“, sagte die Schriftstellerin bei der Lesung am Dienstag über ihre Erfahrungen. Die Kommunikation dort sei „sehr kurz und effektiv“, so Daniela Krien, die Partnersuche verläuft in diesem Bereich eben sehr lösungsorientiert. „Ich konnte von den Dialogen viele in mein Buch übernehmen“, so die Autorin. Das auf diese Weise gefundene Material verarbeitete Daniela Krien für die Geschichte der Ärztin Judith, einer der Frauen aus ihrem neuen Buch.

Partnerschaft symbolisiert auch ein Lebensmodell

Die Partnerschaftsanbahnung über Online-Datingportale war nur ein Beispiel von mehreren in diesem multiperspektivisch erzählten Roman. „Liebe im Ernstfall“ heißt das neue Buch von Daniela Krien, in Rostock hatte die Autorin am Dienstag ein großes Publikum: 180 Besucher waren am Dienstagabend ins Literaturhaus Rostock gekommen. In der Lesung gab sie nicht nur Einblicke in das Innenleben von Judith, sie las auch Passagen aus dem Alltag der geschiedenen Schriftstellerin Brida, die ihren geschiedenen Mann mit einer anderen Frau teilt. So reihte die Schriftstellerin fünf (Frauen-)Schicksale aneinander. Ihr Buch ist nicht nur eine Schilderung von Frauenschicksalen, sondern auch eine Bestandsaufnahme von aktuellen Lebensmodellen und Geschlechterrollen. „Ich wollte feststellen, was gerade ist“, so die Autorin, auch die Datingportale möchte sie „nicht verteufeln“.

Wenn die Liebe dem Ernstfall nicht standhält

Die Botschaft des Buches ist im Titel ablesbar: „Die wahre Liebe beweist sich erst im Ernstfall“, sagte die Autorin. Und die gibt es im Buch von Daniela Krien nur in einem einzigen Fall. So machten die anderen von ihr geschilderten Partnerschaftsmodelle immer den Eindruck von Provisorien, die im Ernstfall aber zerbrechen. Auch Einblicke in den Schreibprozess waren interessant: Sie habe einen „inneren Film, der beim Schreiben abläuft“, berichtete Daniela Krien. „Ich schreibe meinen Figuren hinterher.“

Von Thorsten Czarowski