Mecklenburg-Vorpommerns Forstminister Till Backhaus hat einen Exportstopp für Holz in die USA gefordert. Die derzeit stark steigenden Preise für Bauholz und Holzprodukte in Deutschland hätten nichts mit einem zu geringen Angebot aus den Wäldern zu tun, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Schwerin.