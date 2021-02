Zum zweiten Mal in einem Monat war Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen live in einer ZDF-Talkrunde zu Gast. Am Donnerstagabend saß er bei Maybrit Illner, sprach über seinen Öffnungsplan für Rostock, warum die Hansestädter dennoch keine „Testhasen“ und die Strandkörbe von Warnemünde sicher sind.