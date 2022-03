Rostock/Warnemünde

Zerstörte Häuser, geflutete Straßen, überschwemmte Plätze. Rostock muss sich besser gegen Hochwasser schützen, denn die globale Erwärmung lässt den Meeresspiegel rapide ansteigen. Allein eine Flut, die die Warnow im Stadthafen auf drei Meter über Normalnull ansteigen ließe, würde Schäden in Höhe von sieben Millionen Euro anrichten. Das errechneten Fachleute im Auftrag des Landes.

Das ist zuständig für den Hochwasserschutz in MV und muss für entsprechende Maßnahmen aufkommen. Nach aktuellem Stand sind rund 20 Millionen Euro eingeplant. Die würden für eine zweckmäßige Lösung reichen – aber Rostock will mehr als eine Mauer aus Beton im Stadthafen. Derzeit laufen im Rathaus hinter verschlossenen Türen Gespräche über mögliche Alternativen. Wie die aussehen könnten, erklärt Dr.-Ing. Arne Arns, Professor für Küstenschutz an der Universität Rostock.

Hochwasser kann immer und zu jeder Zeit kommen

„Das Problem ist, dass wir über etwas sehr Abstraktes sprechen, über hohe Investitionen für etwas, das nicht jederzeit zu sehen ist“, sagt Arns. Dennoch müsse die Stadt sich wappnen, für das, was zwangsläufig auftreten wird: weitere Fluten. Und die können immer und zu jeder Zeit kommen, das sage er schon seinen Studenten im ersten Semester, so Arns.

Für Rostock sieht er im Prinzip zwei Möglichkeiten: Die beste sei, so der Küstenschutzexperte, das Wasser schon an der Küstenlinie aufzuhalten, noch bevor es in die Warnow und damit Richtung Innenstadt dringt. Möglich machen würde das ein Sperrwerk vor den Toren Warnemündes. Das Problem: So ein Damm wäre irrsinnig teuer.

Am besten könnte sich Rostock mit einem Sperrwerk in Warnemünde gegen drohendes Hochwasser schützen. Doch das ist teuer. Die Alternative sind Barrikaden im Stadthafen. Quelle: Collage: Benjamin Barz

„Sie müssen mit etwa 2,2 Millionen Euro pro laufendem Meter rechnen“, so Arns. Gemessen am Abstand der beiden Molenköpfe wären das also gut 200 Millionen Euro. Hinzu kommen in der Regel etwa ein Prozent der Baukosten für Wartung und Instandhaltung und die für speziell geschultes Personal.

„So ein Sperrwerk wäre definitiv die logischste Lösung“, sagt der Experte und mit Blick auf den Rostocker Stadthafen auch die ästhetischste. Denn wenn es nicht gebaut wird, müssen Alternativen her: lineare Schutzlinien parallel zur Kaikante.

Das könnten feste Mauern sein – so wie sie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) nach aktuellem Stand vorgesehen hat – oder mobile Varianten. Die sind allerdings wesentlich fehleranfälliger, sagt Arns, denn sie brauchen Vorlaufzeit.

Mobile Varianten zum Hochwasserschutz sind fehleranfällig

Die einzelnen Teile, die nach einem Steckprinzip zusammengefügt werden, müssten irgendwo lagern. „Das wäre aufgrund der Größe sicherlich nicht direkt am Stadthafen und heißt also, dass sie von etwas außerhalb antransportiert werden müssten“, skizziert der Experte für Küstenschutz. Das wiederum müssten geschulte Kräfte übernehmen, die auch zur Verfügung stehen müssen, wenn sich ein Hochwasser ankündigt.

Hinzu kommt, dass die Vorlaufzeit in Rostock aufgrund der geografischen Lage an der Küste nicht so lang ist. In Köln beispielsweise könnten sich die Menschen in Ruhe darauf einstellen, wenn sich eine Flut angekündigt hat, weil der Rhein viel mehr Wasser fasst als die vergleichsweise kleine Warnow und der Pegel demnach nur langsam steigt. Eine Mauer hingegen, die wäre immer da – genauso wie Deiche.

Auch die stellen ein probates Mittel zum Schutz gegen Hochwasser dar, so Arns. Vor allem im benachbarten Schleswig-Holstein würde darauf gesetzt. „Das Land gibt wesentlich mehr für den Hochwasserschutz aus als wir. Allerdings ist die Gefahr dort auch wesentlich höher“, sagt der Experte. Hinzu komme, dass im Rostocker Stadthafen zu wenig Platz ist, um diese aufzutürmen, beispielsweise am Kempowskiufer.

Experte: Königsweg wäre das Sperrwerk in Warnemünde

Was diesen Teil der Kaikante betrifft, muss die Hansestadt besonders gut abwägen, was sie sich in Sachen Flutschutz leisten will. Denn eine Mauer, die mitten durch die Terrassen der ansässigen Gastronomen führt, würde den Blick aufs Wasser zum großen Teil versperren. „Man muss einen Flutschutz generieren, der sich vorsichtig in die Umgebung einpasst“, sagt Arns.

Helfen könnten dabei beispielsweise Mauern, die im oberen Teil aus Glas bestehen, sodass der Blick auf die Warnow erhalten bleibt. Natürlich wäre diese Lösung wieder teurer als eine einfache Barriere aus Beton. Für den Experten steht fest: „Der Königsweg wäre natürlich das Sperrwerk. So bliebe der Blick aufs Wasser im Stadthafen frei, dieser aber sicher.“

Eine derartige Konstruktion wurde in Greifswald innerhalb von fünf Jahren gebaut und 2016 in Betrieb genommen. Rund 40 Millionen Euro investierte das Land in den Hochwasserschutz der Hansestadt. Für Warnemünde allerdings sei laut Arns ein Sperrwerk nötig, das mindestens dreimal so groß sein müsste.

Wann sprechen Experten von einer Sturmflut? Sturmflut werden Wasserstände der Ostsee ab einem Meter über Normal-Mittelwasserstand (NMW) genannt. Leichte Sturmfluten sind relativ häufig. Sie treten alle ein bis zwei Jahre auf und lassen den Wasserstand der Ostsee um einen bis 1,24 Meter über dem NMW ansteigen. In Rostock betrifft das in der Regel die Anwohner des Gerberbruchs und des neuen Petriviertels ganz direkt. Mittlere Sturmfluten ereignen sich statistisch gesehen nur alle fünf bis zehn Jahre. Das Wasser steigt dann auf einen Scheitelwert von 1,25 bis 1,49 Meter über NMW. Die Gefahr größerer Schäden im Rostocker Stadtgebiet besteht noch nicht. Der Verbindungsweg und die L 22 Am Strande sind jedoch schon betroffen und müssen gesperrt werden. Schwere Sturmfluten hat die Hansestadt Rostock in der jüngeren Vergangenheit nur drei Mal erlebt: 1995, 2002 und 2006. Das Wiederkehrsintervall für diese Ereignisse wird mit fünf bis 20 Jahren angegeben. Bei Scheitelwerten von 1,50 bis 1,99 Meter über NMW können Sturmfluten dieser Stufe Schäden an Gebäuden und an der Infrastruktur im Stadtgebiet anrichten. Sehr schwere Sturmfluten stellen ein Extremereignis dar und lassen den Wasserstand der Ostsee auf mindestens 2 Meter über dem Normal-Mittelwasserstand ansteigen. Das letzte Ereignis dieser Größenordnung war die Sturmflut vom November 1872 mit 2,70 m über NMW. Die Auswirkungen auf die Hansestadt Rostock wären bei so einem Ereignis gravierend. Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Ob auch Rostock noch etwas mehr als die rund 20 Millionen Euro und damit eine galantere Lösung als eine Betonmauer im Stadthafen bekommt und dafür womöglich sogar eigenes Geld dazulegt, soll sich in den kommenden Wochen klären. Zuletzt hatte Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) versichert, dass die Mauer an der Kaikante nicht die Lösung sein werde.

Von Katrin Zimmer